О каких рисках идет речь
По мнению академика НАН Украины Богдана Данилишина, главный риск 2024 года – это туман войны. Ведь прогнозировать экономические последствия войны с точностью очень сложно.
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Военная эскалация может привести к снижению производственных возможностей страны и потере рабочей силы, что окажет негативное влияние на производительность экономики и ее способность к восстановлению.
А среди прочих рисков эксперт выделяет следующие:
- Помехи в транспортных коммуникациях. Удлинение блокировки грузоперевозок и ограничение морских путей негативно скажется на внешнеторговом балансе страны, вызывая риски для валютной стабильности.
- Техногенные кризисы. Атаки на объекты критической инфраструктуры увеличивают риски аварий, что потребует дополнительных бюджетных расходов и уменьшит производительность экономики.
- Рост социального недовольства. Высокий уровень безработицы и сложности в обеспечении достаточного уровня жизни, а также психологические травмы от войны могут усилить протестные настроения среди населения.
Другие прогнозы на 2024 год
Раньше 24 Канал сообщал, что украинцам предположительно придется готовиться к падению гривны. Если вдруг властям вынужденно придется допечатывать деньги, как это было в 2022 году, курс гривны упадет.
Кроме того, в 2024 году ожидается рост коммунальных тарифов. Украинское правительство решило "заморозить" некоторые тарифы до конца отопительного сезона, поэтому цены на газ, тепло и горячую воду останутся неизменными.
Однако общий уровень тарифов за год вырос на 13% по сравнению с 2022 годом. К примеру, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев отметил, что повышение тарифа на газ необходимо для развития газовой системы.