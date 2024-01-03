Про які ризики йдеться

На думку академіка НАН України Богдана Данилишина, головний ризик 2024 року – це туман війни. Адже прогнозувати економічні наслідки війни з точністю вкрай складно.

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Військова ескалація може призвести до зниження виробничих можливостей країни та втрати робочої сили, що негативно вплине на продуктивність економіки та її здатність до відновлення.

Важливо! Перешкодою для економічного розвитку можуть стати зовнішньополітичні загрози. Зміни в міжнародній підтримці України через політичні зміни у партнерських країнах можуть пошкодити як фінансову стабільність, так і оборонну спроможність країни.

А серед інших ризиків експерт виділяє такі:

Перешкоди у транспортних комунікаціях. Подовження блокування вантажоперевезень та обмеження морських шляхів негативно позначаться на зовнішньоторговельному балансі країни, викликаючи ризики для валютної стабільності.

Подовження блокування вантажоперевезень та обмеження морських шляхів негативно позначаться на зовнішньоторговельному балансі країни, викликаючи ризики для валютної стабільності. Техногенні кризи . Атаки на об'єкти критичної інфраструктури збільшують ризики аварій, що вимагатиме додаткових бюджетних витрат та зменшить продуктивність економіки.

. Атаки на об'єкти критичної інфраструктури збільшують ризики аварій, що вимагатиме додаткових бюджетних витрат та зменшить продуктивність економіки. Зростання соціального невдоволення. Високий рівень безробіття та складнощі в забезпеченні достатнього рівня життя, а також психологічні травми від війни, можуть посилити протестні настрої серед населення.

Інші прогнози на 2024 рік

Раніше 24 Канал повідомляв, що українцям, ймовірно, доведеться готуватися до падіння гривні. Якщо раптом владі вимушено доведеться додруковувати гроші, як це було 2022 року, курс гривні впаде.

Крім того, у 2024 році очікується зростання комунальних тарифів. Український уряд вирішив "заморозити" деякі тарифи до кінця опалювального сезону, тому ціни на газ, тепло та гарячу воду залишаться незмінними.

Однак, загальний рівень тарифів за рік зріс на 13% порівняно з 2022 роком. Наприклад, голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов зазначив, що підвищення тарифу на газ необхідне для розвитку газової системи.

Зауважте! Наразі уряд не обговорює підняття ціни на газ, тому поки що немає підстав для занепокоєння. Проте, в майбутньому ціна на газ може збільшитись.