Риски для экономики Украины из-за перехода войны в затяжную стадию

Во время заседания Комитета по монетарной политике НБУ регулятор подчеркнул, что украинская экономика и в дальнейшем несет существенные потери от гибели и миграции граждан, разрушений критической инфраструктуры и логистических артерий, уничтожения предприятий и производственного потенциала

По данным НБУ, это все влияет и усиливает:

риски угнетения экономической активности,

обострению шоков предложения и существенному разбалансированию инфляционных и курсовых ожиданий.

Что касается краткосрочных рисков для экономики, то они, наоборот, ослабли.

Этому способствовали успехи ВСУ на фронте, дальнейшая адаптация бизнеса и населения к военному состоянию, активизация международной помощи, а также позитивное влияние антикризисных мер НБУ и правительства.

– говорится в сообщении НБУ.

Также в НБУ отмечают, что "экономическая активность стабилизировалась, хотя и на более низком уровне, чем до войны".

Сколько теряет экономика из-за воздушных тревог

Председатель Комитета финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманце подсчитал, что из-за масштабных воздушных тревог по всей территории Украины в течение дня, экономика теряет по меньшей мере в 7,5 миллиарда гривен потерь для ВВП.

Очевидно, что ударами по нашей стране в понедельник утром, когда люди идут на работу, враг не только пытается нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность.

– отметил он.

Также экономическая эксперт недавно подсчитала, что веерные отключения обходятся экономике в 1 миллиард гривен в день. Подробнее об этом – читайте здесь.