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Під час засідання Комітету з монетарної політики НБУ регулятор підкреслив, що українська економіка й надалі зазнає суттєвих втрат від загибелі та міграції громадян, руйнувань критичної інфраструктури та логістичних артерій, знищення підприємств і виробничого потенціалу

За даними НБУ це все впливає та посилює:

ризики пригнічення економічної активності,

загостренню шоків пропозиції та суттєвого розбалансування інфляційних і курсових очікувань.

Зверніть увагу! Що стосується короткострокових ризиків для економіки, то вони навпаки послабилися.

Цьому сприяли успіхи ЗСУ на фронті, подальша адаптація бізнесу та населення до воєнного стану, активізація міжнародної допомоги, а також позитивний вплив антикризових заходів НБУ та уряду,

– йдеться в повідомленні НБУ.

Також у НБУ зазначають, що "економічна активність стабілізувалася, хоч і на значно нижчому рівні, ніж до війни".

Скільки втрачає економіка через повітряні тривоги

Голова Комітету фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманце підрахував, що через масштабні повітряні тривоги по всій території України протягом дня, економіка втрачає щонайменше у 7,5 мільярдів гривень втрат для ВВП.

Очевидно, що ударами по нашій країні в понеділок вранці, коли люди ідуть на роботу, ворог не тільки намагається завдати удару по енергетичній інфраструктурі, але й паралізувати економічну активність,

– зазначив він.

Також економічна експертка нещодавно підрахувала, що віялові відключення обходяться економіці у 1 мільярд гривень на день, Детальніше про це – читайте тут.

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