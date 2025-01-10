Доходы самых богатых россиян продолжают расти

За время полномасштабной войны в Украине, доходы самых богатых россиян значительно выросли. Предварительные оценки свидетельствуют, что они стали больше в 16 раз.

Как выросли доходы самых богатых россиян

Как сообщают российские СМИ, в III квартале 2024 года реальные доходы 10% самых богатых россиян выросли на 10%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

Читайте также В Раде услышали, как Галущенко назвал посла ЕС "клерком среднего звена": в Минэнерго отрицают

Данные Росстата свидетельствуют, что в указанный период меньше всего выросли доходы бедных россиян. Они увеличились на ориентировочно 6,6%.

Среднедушевые доходы населения в III квартале 2024 года изменились так:

у самых богатых россиян они составляют 185,3 тысячи рублей;

у самых бедных россиян – 11,9 тысячи рублей.

Эксперты говорят, что такой разрыв объясняется несколькими причинами:

возможностью богатых делать значительные денежные сбережения;

увеличением технологических и военных расходов.

Напомним! В российских регионах внедрили специальные единовременные выплаты для россиян, заключивших контракт с Минобороны. Сумма разная. Самые высокие выплаты были в Белгородской и Нижегородской области – в целом ориентировочно 3 миллиона рублей (более 20 тысяч долларов по нынешнему курсу).