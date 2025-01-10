Як зросли доходи найбагатших росіян
Як повідомляють російські ЗМІ, у III кварталі 2024 року реальні доходи 10% найбагатших росіян зросли на 10%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року.
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Дані Росстату свідчать, що у вказаний період найменше зросли доходи найбідніших росіян. Вони збільшились на орієнтовно 6,6%.
Середньодушові доходи населення у III кварталі 2024 року змінились так:
- у найбагатших росіян вони складають 185,3 тисячі рублів;
- у найбідніших росіян – 11,9 тисячі рублів.
Експерти кажуть, що такий розрив пояснюється декількома причинами:
- можливістю багатих робити значні грошові заощадження;
- збільшенням технологічних та військових витрат.
Нагадаємо! У російських регіонах впровадили спеціальні одноразові виплати для тих росіян, що уклали контракт з Міноборони. Сума різна. Найвищі виплати були у Білгородській та Нижегородській області – загалом орієнтовно 3 мільйони рублів (понад 20 тисяч доларів за теперішнім курсом).