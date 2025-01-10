Як зросли доходи найбагатших росіян

Як повідомляють російські ЗМІ, у III кварталі 2024 року реальні доходи 10% найбагатших росіян зросли на 10%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року.

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Дані Росстату свідчать, що у вказаний період найменше зросли доходи найбідніших росіян. Вони збільшились на орієнтовно 6,6%.

Середньодушові доходи населення у III кварталі 2024 року змінились так:

у найбагатших росіян вони складають 185,3 тисячі рублів;

у найбідніших росіян – 11,9 тисячі рублів.

Експерти кажуть, що такий розрив пояснюється декількома причинами:

можливістю багатих робити значні грошові заощадження;

збільшенням технологічних та військових витрат.

Нагадаємо! У російських регіонах впровадили спеціальні одноразові виплати для тих росіян, що уклали контракт з Міноборони. Сума різна. Найвищі виплати були у Білгородській та Нижегородській області – загалом орієнтовно 3 мільйони рублів (понад 20 тисяч доларів за теперішнім курсом).