По состоянию на 1 июня текущего года объем Фонда национального благосостояния России сократился на 1,2 миллиарда долларов. Так оценивают ситуацию в Министерстве финансов страны.

У России исчерпываются финансовую резервы

Прежде всего ликвидная часть фонда уменьшилась до 35,7 миллиарда долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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К тому же начали сокращаться объемы металлов и валют как неликвидная часть резерва. Речь идет о сокращении золота на 28,8 тонны за месяц и юаней – на 10,9 миллиона.

Причина продажи золота и сокращения объемов фонда является необходимость покрытия дефицита федерального бюджета на фоне сокращения нефтегазовых поступлений,

– отметили в СВР.

В частности темпы уменьшения ликвидной части указывают на еще меньшую гибкость фонда как инструмента покрытия дефицита бюджета страны. А усложняют ситуацию:

уменьшение валютных поступлений (на 35,4% в годовом измерении);

снижение цен на нефть марки Urals;

санкционное давление.

Важно! СВР Украины прогнозирует, что в случае сохранения тренда к спаду, Москва может потерять возможность использовать "финансовый амортизатор" до конца 2025 года.