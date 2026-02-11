Конфискация на 100 миллиардов: за что российских чиновников массово оставляют без имущества

Россия активно конфискует имущество у "прибыльных" чиновников, которые имеют чуть ли не склады с ценными вещами и списки с количеством своих земельных участков. Однако коррупционная схема в основе имеет политический и экономический контексты, которые Россия не против распространять даже на другие страны.

Почему в России массово изымают имущество чиновников?

О том, что происходит в России и за что чиновников оставляют без имущества, говорится в материале Moscow Times.

Смотрите также Регионы уже "на аварийке": в России деньги закончились еще в начале года

Так, в Госдуме местный аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин отчитался, что в течение последних 5 – 7 лет у коррупционеров изъяли имущества стоимостью 100 миллиардов рублей.

Аудитор говорит, что масштабы конфискации огромные, поэтому для них нужна отдельная "дорожная карта", чтобы облегчить взаимодействие профильных ведомств с изъятыми объектами. Среди них:

компании;

дома;

земельные участки;

коллекции элитных машин;

коллекции часов.

Батуркин также отметил, что фактически все имущество остается на балансе государства, а в результате торгов реализовали лишь 8% из изъятого. К тому же рекомендует дальнейшее "сотрудничество" между Росмайном и силовым блоком, чтобы бороться с коррупцией в стране.

Наладить коммуникацию между силовым блоком и Росмайном для того, чтобы все-таки было больше обратной связи относительно того, какое имущество принадлежит передать в собственность РФ,

– пояснил аудитор.

Если говорить о волне конфискаций, куда попали компании и предприятия, а также люди – государство получило более 4 триллионов рублей.

Например, бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский был владельцем 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков и 10 автомобилей. А вот бывший начальник российского федерального казенного учреждения (ФКУ) "Уралуправтодор" Алексей Борисов имел:

19 земельных участков;

15 жилых домов;

26 квартир;

12 машино-мест;

40 нежилых помещений.

Как Россия распространяет коррупцию и сама же борется с ней?

МВД Крыма сообщает о недавней коррупционной схеме в оккупированной Евпатории. Во время реконструкции набережной разворовали 172 миллиона рублей, или 52 миллиона гривен.

Для обустройства новой зоны должны были завезти 140 тысяч тонн специальной гальки, вместо этого – на набережной оказались обычные щебень и гравий, пригодные для строительных работ, а не обустройство пляжной зоны.

Ранее третий президент Украины Виктор Ющенко объяснял, что больше всего Россия экспортировала в Украину не газ или нефть, а коррупцию.

Делали экономические системы, блоки, которые связывались вокруг торговли российским газом. И целый ряд миллионеров украинских – это было порождение этой системы. России выгодно, когда в Украине процветает коррупция, потому что "язык" коррупционеров московских и украинских – она одна,

– отметил Ющенко.

То есть несмотря на "картинку", где Россия активно пытается показать борьбу с коррупцией, на самом деле это один из вариантов поиска ресурсов и выживания экономики для страны-агрессора.

Что известно об экономической ситуации в России?

Последний пакет санкций ЕС ограничивает ключевые сферы деятельности страны и ее экономики. В частности речь идет об энергетике и торговле, что имеют прямое влияние и на финансирование войны. Кроме того, ограничения коснутся отдельных лиц, среди которых военные, бизнесмены, деятели культуры и спорта.

В то же время доходы от экспорта энергоресурсов значительно сокращаются. Россия постепенно переходит к кризисной ситуации в экономике и теряет миллиарды.