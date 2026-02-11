Чому в Росії масово вилучають майно чиновників?

Про те, що відбувається в Росії та за що чиновників залишають без майна, йдеться в матеріалі Moscow Times.

Так, у Держдумі місцевий аудитор Рахункової палати Андрій Батуркін прозвітував, що протягом останніх 5 – 7 років у корупціонерів вилучили майна вартістю 100 мільярдів рублів.

Аудитор каже, що масштаби конфіскації величезні, тому для них потрібна окрема "дорожня карта", щоб полегшити взаємодію профільних відомств із вилученими об'єктами. Серед них:

компанії;

будинки;

земельні ділянки;

колекції елітних машин;

колекції годинників.

Батуркін також зазначив, що фактично все майно залишається на балансі держави, а в результаті торгів реалізували лише 8% із вилученого. До того ж рекомендує подальшу "співпрацю" між Росмайном та силовим блоком, аби боротися з корупцією в країні.

Налагодити комунікацію між силовим блоком і Росмайном для того, щоб все-таки було більше зворотного зв'язку щодо того, яке майно належить передати у власність РФ,

– пояснив аудитор.

Якщо говорити про хвилю конфіскацій, куди потрапили компанії та підприємства, а також люди – держава отримала понад 4 трильйони рублів.

Наприклад, колишній мер Сочі Олексій Копайгородський був власником 50 об'єктів нерухомості, 15 земельних ділянок і 10 автомобілів. А от колишній начальник російської федеральної казенної установи (ФКУ) "Уралуправтодор" Олексій Борисов мав:

19 земельних ділянок;

15 житлових будинків;

26 квартир;

12 машино-місць;

40 нежитлових приміщень.

Як Росія поширює корупцію і сама ж бореться з нею?

МВС Криму повідомляє про нещодавню корупційну схему в окупованій Євпаторії. Під час реконструкції набережної розікрали 172 мільйони рублів, або ж 52 мільйони гривень.

Для облаштування нової зони мали завезти 140 тисяч тонн спеціальної гальки, натомість – на набережній опинились звичайні щебінь і гравій, придатні для будівельних робіт, а не облаштування пляжної зони.

Раніше третій президент України Віктор Ющенко пояснював, що найбільше Росія експортувала до України не газ або нафту, а корупцію.

Робили економічні системи, блоки, які пов’язувалися довкола торгівлі російським газом. І ціла низка мільйонерів українських – це було породження цієї системи. Росії вигідно, коли в Україні квітне корупція, тому що "мова" корупціонерів московських та українських – вона одна,

– зазначив Ющенко.

Тобто попри "картинку", де Росія активно намагається показати боротьбу з корупцією, насправді це один із варіантів пошуку ресурсів та виживання економіки для країни-агресорки.

Що відомо про економічну ситуацію в Росії?

Останній пакет санкцій ЄС обмежує ключові сфери діяльності країни та її економіки. Зокрема йдеться про енергетику та торгівлю, що мають прямий вплив і на фінансування війни. Крім того, обмеження торкнуться окремих осіб, серед яких військові, бізнесмени, діячі культури та спорту.

Водночас прибутки від експорту енергоресурсів значно скорочуються. Росія поступово переходить до кризової ситуації в економіці та втрачає мільярди.