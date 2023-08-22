Роковые последствия для диктатора: как обесценивание рубля может свергнуть Путина с власти

На прошлой неделе российские деньги достигли своего исторического предела. Один рубль стал равен одному американскому центу. Это отразилось не только на экономике страны-оккупанта, но и стало прямой угрозой для ее диктатора Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц. Он допустил, к чему может привести дальнейшее обесценивание российских денег.

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Угроза Путину

Российский рубль достиг своего исторического предела и оказался в тройке самых слабых валют в мире. Это поначалу оказало большое влияние на российскую пропаганду. И даже омраченные ею рядовые граждане тоже заметили, что что-то идет не так.

"Для россиян прямым индикатором является непосредственно курс, рост цен и пустые полки. Так было в Советском Союзе, когда начала накапливаться ненависть к дефициту, и когда он (Союз – 24 канал) упал – все радостно выдохнули", – провел параллель Игорь Липсиц.

Игорь Липсиц об угрозах для Путина из-за обесценивания рубля: смотреть видео

Если российские так называемые власти продолжат давить на эти болевые точки, то недоверие к ним там быстрыми темпами будет расти и угроза для Путина будет усиливаться. В конце концов "холодильник может победить телевизор".

"Холодильник" облегчит работу тому, кто решит применить силу для захвата власти. Вспомните, как Пригожина бурно приветствовал народ – это говорит о том, что он устал. Как только появится решительный авантюрист, все его поддержат,

– предположил экономический эксперт.

Судьба российской валюты

Игорь Липсиц отметил, что Путин попытался удержать рубль ниже психологического предела – срочно заставил экспортеров неформально больше продать валюты. Но это вызвало другую проблему – дало сильный толчок росту инфляции.

"Повышение ставки центробанка вызовет нарастание инфляции. Кредит дорожает, будут расти издержки производства, плюс до этого станет невозможно расширять это само производство. Российская экономика – это когда в одном месте залатаешь, в другом обязательно появится какая-то новая дыра", – добавил он.

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