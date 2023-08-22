Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. Він припустив, до чого може призвести подальше знецінення російських грошей.

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Загроза для Путіна

Російський рубль досягнув своєї історичної межі і опинився у трійці найслабших валют у світі. Це спершу дуже вплинуло на російську пропаганду. І навіть затьмарені нею пересічні громадяни теж помітили, що щось йде не так.

"Для росіян прямим індикатором є безпосередньо курс, ріст цін та порожні полиці. Так було у Радянському Союзі, коли почала накопичуватися ненависть до дефіциту, і коли він (Союз – 24 Канал) впав – усі радісно видихнули", – провів паралель Ігор Ліпсіц.

Ігор Ліпсіц про загрози для Путіна через знецінення рубля: дивитись відео

Якщо російська так звана влада продовжить давити на ці больові точки, то недовіра до неї там швидкими темпами зростатиме і загроза режиму Путіна посилюватиметься. Зрештою, "холодильник може перемогти телевізор".

"Холодильник" полегшить роботу тому, хто вирішить застосувати силу для захоплення влади. Згадайте, як Пригожина бурхливо вітав народ – це свідчить про те, що він втомився. Як тільки з'явиться рішучий авантюрист, всі його підтримають,

– припустив економічний експерт.

Доля російської валюти

Ігор Ліпсіц зазначив, що Путін спробував втримати рубль нижче психологічної межі – терміново змусив експортерів неформальним чином більше продати валюти. Але це викликало іншу проблему – дало сильний поштовх до зросту інфляції.

"Підвищення ставки центробанку викличе наростання інфляції. Кредит дорожчає, зростатимуть витрати виробництва, плюс до цього стане неможливо розширювати це саме виробництво. Російська економіка – це коли в одному місці залатаєш, в іншому обов'язково з'явиться якась нова діра", – додав він.

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