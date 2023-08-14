Тобто він став котуватися більше 100 рублів за 1 долар, про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Наслідки цього процесу особливо для пересічних росіян будуть вкрай складними.

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Наслідки падіння рубля

Чим дорожчий долар і чим дешевший рубль, тим у свою чергу дорожчими є товари, техніка і все, що "заходить" на російський ринок через імпорт. При цьому зарплати в Росії не підвищуються.

Тобто наслідок з одно боку – підвищення рівня інфляції. З іншого – падіння реальних доходів,

– сказав економічний експерт.

Причини краху російських грошей

Основним джерелом надходження валюти – доларів та євро – в Росію був продаж електроносіїв, нафти та газу. За словами Олега Пендзина, за останні 8 місяців уже 80% ресурсів продаються лише у дві країни: Індію та Китай. Розраховуються вони відповідно своїми національними грошима.Тому надходження конвертованої валюти зменшилося.

"Юані і рупії – валюта обмеженої конвертованості. Нею не можна розрахуватися з третіми країнами. Навіть в контрактах з індійськими та китайськими фірмами можна використовувати, яку дозволяють центробанки. А вони теж зацікавлені у конвертованій валюті", – пояснив він.

Дії росіян

Росіяни усіма силами намагаються врятувати човен з назвою "Валюта", який упевнено досягає дня. Вони намагалися збільшити облікову ставку для того, щоб зробити більш дорогі гроші і зосередити їх на кореспондентських рахунках російських банків. Таким чином хотіли зменшити тиск на валютний ринок.

"Валютний ринок працює як будь-який інший: є попит і пропозиція. Пропозиція впала – доларів стало різко менше. Рублів багато. Вони серйозно тиснуть на валютний ринок і як наслідок рубль падає. Якщо підняти ставку, то тиск буде меншим, що росіяни і зробили. Інакше сьогодні б курс був 110 рублів за долар. В Росії на валютному ринку почалася паніка і вона могла спровокувати подальше падіння курсу", – резюмував економічний експерт.

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