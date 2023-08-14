То есть он стал котироваться более 100 рублей за 1 доллар, об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Последствия этого процесса особенно для рядовых россиян будут очень сложными.

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Последствия падения рубля

Чем дороже доллар и чем дешевле рубль, тем в свою очередь дороже товары, техника и все, что "заходит" на российский рынок через импорт. При этом зарплаты в России не повышаются.

То есть следствие с одной стороны – повышение уровня инфляции. С другой – падение реальных доходов,

– сказал экономический эксперт.

Причины падения российских денег

Основным источником поступления валюты – долларов и евро – в Россию была продажа электроносителей, нефти и газа. По словам Олега Пендзина, за последние 8 месяцев уже 80% ресурсов продаются только в две страны: Индию и Китай. Рассчитываются они соответственно своими национальными деньгами. Поэтому поступление конвертируемой валюты уменьшилось.

"Юани и рупии – валюта ограниченной конвертируемости. Ею нельзя рассчитаться с третьими странами. Даже в контрактах с индийскими и китайскими фирмами можно использовать, которую позволяют центробанки. А они тоже заинтересованы в конвертируемой валюте", – пояснил он.

Действия россиян

Россияне всеми силами пытаются спасти лодку с названием "Валюта", которая уверенно достигает дня. Они пытались увеличить учетную ставку с тем, чтобы сделать более дорогие деньги и сосредоточить их на корреспондентских счетах российских банков. Таким образом, хотели уменьшить давление на валютный рынок.

"Валютный рынок работает как любой другой: есть спрос и предложение. Предложение упало – долларов стало резко меньше. Рублей много. Они серьезно давят на валютный рынок и как следствие рубль падает. Если поднять ставку, то давление будет меньше, что россияне и сделали. Иначе сегодня бы курс был 110 рублей за доллар. В России на валютном рынке началась паника и она могла спровоцировать дальнейшее падение курса", – резюмировал экономический эксперт.

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