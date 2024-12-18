Проблемы растут, как снежный ком: что происходит с рынком недвижимости в России

Сейчас на столе российского правительства лежит подготовленный минфином документ, которым оно резко сократит свои обязательства по льготным программам, которые предусмотрены были для малого и среднего бизнеса, военных предприятий и тех, которые работают в сфере высоких технологий. Таких программ в России 65.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал экономист Максим Блант, объяснив, что правительство страны-агрессора понимает, что денег для поддержки бизнеса может не хватить, помогать финансово, как это было раньше, уже не сможет. Ведь правительство и без того имеет немало собственных долгов.

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Российское правительство должно сделать выбор

Такая ситуация негативно влияет на объемы строительства. С имеющимися сейчас процентами ипотеки приобрести квартиры россияне не могут, поэтому построенное жилье остается нераспроданным.

Строительные компании, которые брали кредиты на то, чтобы построить это жилье, рассчитаться сейчас за эти кредиты не могут. Снизить цены на квартиры тоже не имеют возможности, они же не будут себе в убыток торговать. Проблемы растут, как снежный ком,

– отметил Блант.

Перед российским правительством до сих пор стоит выбор между гиперинфляцией (накачать все деньгами и допустить, что цены взлетят) или массовым банкротством и дефицитом товаров. По словам экономиста, если Россия ничего не сделает, то будет похожая ситуация, которая была в 1998 году. Тогда выбор был между дефолтом и девальвацией, правительство до последнего ничего не предприняло. Как следствие – пришлось объявить и о дефолте, и о девальвации.

Напомним, Центробанк России может повысить ключевую ставку с 21% до 23 – 25%. Из-за нее российские предприятия, в частности в строительной, железнодорожной, угольной, транспортной сферах могут оказаться на грани банкротства. В России быстрыми темпами растет инфляция и государство этому лишь способствует, повышая тарифы.