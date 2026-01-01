Укр Рус
1 января, 12:11
Россияне атаковали энергообъекты Украины в новогоднюю ночь: что известно об обесточивании 1 января

Валерия Моргун
Основні тези
  • Россияне атаковали энергообъекты в нескольких областях, что привело к обесточиванию значительного количества потребителей.
  • Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию, в частности в Украине будут действовать графики отключений света.

Ночью с 31 декабря на 1 января россияне осуществили массированную дроновую атаку на энергообъекты в нескольких украинских областях. По состоянию на утро 1 января в результате ударов обесточено значительное количество потребителей в некоторых регионах.

Что известно об атаке россиян в 31 декабря на 1 января?

Речь идет о Волынской и Одесской областях, пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Также есть новые обесточивания на Черниговщине,
– говорится в сообщении.

В то же время аварийно-восстановительные работы уже начались. Постепенное запитывание абонентов продолжается.

Обратите внимание! Украинские энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.

В частности, в результате предыдущих массированных ракетно-дронных российских атак на энергосистему в четверг, 1 января, во всех регионах Украины применяются меры ограничения потребления:

  1. графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  2. почасовые отключения для всех категорий потребителей.

Напомним! Актуальные графики отключений света размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении можно узнать на страницах облэнерго конкретного региона.

В Министерстве энергетики украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, однако особенно – в пиковые часы потребления утром и вечером.

В ведомстве объяснили, что это помогает снизить нагрузку на систему.

  • Напомним, что несколько десятков вражеских целей снова атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни. Известно о попаданиях, в результате которых возникли пожары. В частности в Луцке и Ковельском районах.
  • По состоянию на утро 1 января, по информации "Волыньоблэнерго" пока отключено 10 3341 абонентов. По состоянию на сейчас в местах прилетов работают соответствующие службы.