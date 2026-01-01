Россияне атаковали энергообъекты Украины в новогоднюю ночь: что известно об обесточивании 1 января

Ночью с 31 декабря на 1 января россияне осуществили массированную дроновую атаку на энергообъекты в нескольких украинских областях. По состоянию на утро 1 января в результате ударов обесточено значительное количество потребителей в некоторых регионах.

Что известно об атаке россиян в 31 декабря на 1 января?

Речь идет о Волынской и Одесской областях, пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Также есть новые обесточивания на Черниговщине,

– говорится в сообщении.

В то же время аварийно-восстановительные работы уже начались. Постепенное запитывание абонентов продолжается.

Обратите внимание! Украинские энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.

В частности, в результате предыдущих массированных ракетно-дронных российских атак на энергосистему в четверг, 1 января, во всех регионах Украины применяются меры ограничения потребления:

графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса; почасовые отключения для всех категорий потребителей.

Напомним! Актуальные графики отключений света размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении можно узнать на страницах облэнерго конкретного региона.

В Министерстве энергетики украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, однако особенно – в пиковые часы потребления утром и вечером.

В ведомстве объяснили, что это помогает снизить нагрузку на систему.