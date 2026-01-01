Россияне атаковали энергообъекты Украины в новогоднюю ночь: что известно об обесточивании 1 января
- Россияне атаковали энергообъекты в нескольких областях, что привело к обесточиванию значительного количества потребителей.
- Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию, в частности в Украине будут действовать графики отключений света.
Ночью с 31 декабря на 1 января россияне осуществили массированную дроновую атаку на энергообъекты в нескольких украинских областях. По состоянию на утро 1 января в результате ударов обесточено значительное количество потребителей в некоторых регионах.
Что известно об атаке россиян в 31 декабря на 1 января?
Речь идет о Волынской и Одесской областях, пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Также есть новые обесточивания на Черниговщине,
– говорится в сообщении.
В то же время аварийно-восстановительные работы уже начались. Постепенное запитывание абонентов продолжается.
Обратите внимание! Украинские энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.
В частности, в результате предыдущих массированных ракетно-дронных российских атак на энергосистему в четверг, 1 января, во всех регионах Украины применяются меры ограничения потребления:
- графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- почасовые отключения для всех категорий потребителей.
Напомним! Актуальные графики отключений света размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении можно узнать на страницах облэнерго конкретного региона.
В Министерстве энергетики украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, однако особенно – в пиковые часы потребления утром и вечером.
В ведомстве объяснили, что это помогает снизить нагрузку на систему.
- Напомним, что несколько десятков вражеских целей снова атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни. Известно о попаданиях, в результате которых возникли пожары. В частности в Луцке и Ковельском районах.
- По состоянию на утро 1 января, по информации "Волыньоблэнерго" пока отключено 10 3341 абонентов. По состоянию на сейчас в местах прилетов работают соответствующие службы.