Путин заявил, что Россия должна использовать возможности торговой войны для укрепления экономики

Президент России Владимир Путин призвал считает, что Кремль может воспользоваться возможностями, возникающими в мировой экономике из-за рыночной турбулентности и усиления торговых войн. Москва, чья торговля с США и ЕС резко сократилась из-за санкций, не подверглась влиянию американских тарифов.

В России хотят воспользоваться торговой войной

Несмотря на различные ограничения, экономика России за три года конфликта демонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Но сейчас страна готовится к длительному периоду низких цен на нефть – свой главный экспортный товар – и сокращению бюджетных поступлений.

Глобальная экономическая ситуация осложняется – товарные и финансовые рынки испытывают существенные колебания из-за усиления глобальной конкуренции,

– сказал Путин.

По его мнению, нужно не только следить за этими факторами и прогнозировать их изменения. В том числе и использовать новые возможности для развития отечественного производства, торговых связей и экспорта с целью укрепления национальной экономики в целом

Обратите внимание! Это были первые публичные комментарии Путина относительно мировой экономики после объявления американских тарифов.

Что происходит с экономикой России

Встреча Путина с чиновниками состоялась за день до заседания совета директоров Центрального банка, который должен принять решение о ключевой учетной ставки, которая сейчас составляет 21%. Это самый высокий уровень с начала правления Путина.

И Центральный банк, и Министерство финансов предупредили о возможных негативных последствиях глобальной турбулентности для российской экономики. Министр финансов Антон Силуанов 23 апреля заявил, что России нужно наращивать фискальные резервы, чтобы обеспечить покрытие бюджетных расходов минимум на три года в случае длительного снижения цен на нефть.

Путин признал, что в первом квартале государственные расходы выросли на 25%, но объяснил это намерением своевременно профинансировать все статьи бюджета,

– отмечают в материале.

Россия сократила прогноз доходов от экспорта нефти и газа на 2025–2027 годы из-за снижения цен на нефть. По документу Минэкономики, ожидается падение поступлений на 15% в этом году.

Рост экономики России, по прогнозам, замедлится до минимум 2,5% в 2025 году по сравнению с 4,3% в 2024-м. Путин назвал это "мягкой посадкой", которая является частью стратегии борьбы с инфляцией, до сих пор превышающей 10%.

Центробанк России предупредил в этом месяце, что цены на нефть могут оставаться ниже прогнозируемых в течение нескольких лет из-за снижения глобального спроса,

– пишет Reuters.

Важно! Предыдущее заседание правления состоялось 21 марта - еще до введения новых американских тарифов.