Россия требует отменить санкции из-за серьезных экономических трудностей

Россия пытается делать вид, что санкции не наносят ей вреда, хотя на самом деле ее экономика стремительно приходит в упадок. Если ситуация не изменится в ближайшие месяцы, она может фактически разрушиться.

Россия блефует, потому что ведет экономику к катастрофе

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает 24 Канал со ссылкой на Радио NV.

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По его мнению, требование России отменить санкции подтверждает, что эти ограничения имеют влияние и наносят серьезный ущерб ее экономике.

Владимир Огрызко Экс-министр иностранных дел Украины Для того, чтобы российская экономика хоть немного как-то выживала, они просят или требуют, чтобы эти санкции были сняты. Но давайте посмотрим на эту логику с обратной стороны. Если эти санкции продолжаются, если все то, что есть сегодня, даже в таком полубездельном санкционном варианте имеет место, то это означает, что очень скоро от российской экономики останутся рога и копыта.

Владимир Огрызко считает, что существует парадокс в действиях России – власть понимает, что продолжение войны является катастрофой, но одновременно продолжает приближать эту катастрофу.

Оценивая ситуацию с переговорами, эксперт отметил, что итоги встречи в Саудовской Аравии не принесли четкого ответа, ведь каждая сторона трактует их по-своему. Россия, по его словам, выдвигает дополнительные требования и продолжает вести войну, что свидетельствует об отсутствии ее желания завершить конфликт на нынешних условиях.

Из этого можно сделать простой вывод, что Россия не хочет по состоянию на сейчас заканчивать войну, и таким образом будет требовать для того, чтобы ее закончить, определенных уступок. Уступки начнутся с этих сельскохозяйственных и транспортных моментов, а затем перейдут на более высокий уровень. Это традиционная российская тактика,

– отметил Огрызко.

Эксперт считает, что процесс достижения прекращения огня затянется из-за позиции России, которая будет продолжать блефовать до последнего момента. Он отмечает, что на самом деле Москва ведет переговоры неискренне, манипулируя ситуацией для получения выгоды.