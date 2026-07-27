Россия потребует компенсацию от Европы: как это связано с Украиной

Россия стремится потребовать компенсации за ущерб, который страна получила в результате войны против Украины. По такому вопросу Москва хочет обратиться в Европу.

Что именно хочет Россия от Европы

В частности, Кремль имеет целью вернуть 300 миллиардов долларов своих активов, которые были заморожены после полномасштабного вторжения в Украину, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по международной политике Алексей Чепа.

Он заявил, что страны Европы должны "заплатить за свой вклад в развитие конфликта".

Мы будем требовать от Европы компенсации, этот вопрос будет постоянно подниматься. Я абсолютно уверен, что у нас хватит сил заставить Европу это сделать.

– сказал Чепа.

В то же время Член Совета Федерации России от самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Волошин заявил, что Украина не способна "возместить ущерб" Донбассу, оккупированным частям Запорожской и Херсонской областей, а также приграничным регионам России.

Волошин отметил, что Россия, как и западные страны, будет нести значительные расходы по компенсации своих потерь. В то же время, по его словам, в Европу будут "выдвинуты отдельные требования по возмещению из-за ее вклада в развитие конфликта".

Напомним, что расходы России на войну в Украине также существенны. Это "бьет" по бюджету страны, в частности, увеличивает его дефицит.

Ожидается, что в текущем году расходы из бюджета России будут составлять 45,11 триллиона рублей. Но именно в законе они заложены на уровне 44,07 триллиона рублей.