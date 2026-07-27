Що саме хоче Росія від Європи

Зокрема, Кремль має на меті повернути 300 мільярдів доларів своїх активів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення в Україну, по що повідомив перший заступник голови комітету Держдуми Росії з міжнародної політики Олексій Чепа.

Він заявив, що країни Європи мають "заплатити за свій внесок у розвиток конфлікту".

Ми вимагатимемо від Європи компенсації, це питання постійно порушуватиметься. Я абсолютно впевнений, що у нас вистачить сил змусити Європу це зробити,

– сказав Чепа.

Водночас Член Ради Федерації Росії від самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Волошин заявив, що Україна не здатна "відшкодувати збитки" Донбасу, окупованим частинам Запорізької та Херсонської областей, а також прикордонним регіонам Росії.

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Волошин зазначив, що Росія, як і західні країни, нестиме значні витрати на компенсацію своїх втрат. Водночас, за його словами, до Європи будуть "висунуті окремі вимоги щодо відшкодування через її внесок у розвиток конфлікту".

Нагадаємо, що витрати Росії на війну в Україні також є суттєвими. Це "б'є" по бюджету країни, зокрема збільшує його дефіцит.

Очікується, що цьогоріч видатки з бюджету Росії становитимуть 45,11 трильйона рублів. Але саме у законі вони закладені на рівні 44,07 трильйона рублів.