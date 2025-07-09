На фоне дефицита рабочих рук: Россия планирует завести в страну миллион мигрантов

В Россию прибудет миллион мигрантов из Индии. Причиной таких событий является нехватка высококвалифицированных кадров в стране.

Мигранты из Индии прибудут в Россию

Подобное заявление сделал глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, пишет 24 Канал со ссылкой на российские медиа.

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Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в частности и в Свердловскую область, приедет один миллион специалистов из Индии,

– сообщил Беседов.

Дело в том, что в Екатеринбурге открывается новое Генконсульство Индии. В частности промышленным предприятиям необходимо наращивать объемы производстве, но в регионе отсутствует достаточное количество сотрудников.

Часть рабочих стали участниками войны против Украины, поэтому и не могут работать. Однако молодежь тоже не торопится идти на заводы "из-за допущенной ранее идеологической ошибки в стране".

Глава Уральской торгово-промышленной палаты рассказал, что подобная работа также ведется со Шри-Ланкой и Северной Кореей. Но работа с этими трудовыми мигрантами будет сложной, в частности из-за языкового вопроса.

Интересно! Издание отмечает, что рабочих из Индии начали завозить в российские регионы еще в 2024 году, в частности, их привлек калининградский рыбоперерабатывающий комплекс "За Родину".