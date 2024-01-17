Импорт товаров двойного назначения в Россию уменьшился на 29%

Импорт товаров военного назначения в России в 2023 г. почти полностью восстановился после введения ограничений и составил 90% от объемов до начала конфликта. С другой стороны, импорт товаров двойного назначения снизился на 29%, что свидетельствует об успешном действии экспортного контроля в этой области.

Товары двойного назначения

Международная рабочая группа по санкциям против России, руководителями которой являются глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майкл Макфол, провела новые исследования по попыткам России уклоняться от ограничений в экспортном контроле.

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Исследование касается нарушений в сфере производства товаров военного и двойного назначения, а также в области программного обеспечения.

Первое исследование, проведенное совместно с Киевской школой экономики, рассматривает пути поставок в Россию товаров военного и двойного назначения. В отчете описаны почти 2800 иностранных компонентов, обнаруженных в российской военной технике, а также компании, их производящие.

Второе исследование анализирует использование Россией западного программного обеспечения для функционирования критических систем в военной, энергетической и финансовой сфере. Также исследование касается разработки искусственного интеллекта и использования облачных технологий.

Что показало исследование

В 2023 году импорт товаров военного назначения в Россию почти полностью восстановился, составляя 90% от предыдущих объемов до начала вторжения. Однако импорт товаров двойного назначения сократился на 29%, что свидетельствует об успешности мер по экспортному контролю.

! Исследование выявило продукцию более 250 западных компаний в образцах уничтоженного или захваченного российского оружия. За первые десять месяцев 2023 г. западные компании поставили в Россию критически важные компоненты на сумму 2,9 миллиарда долларов.

Также импорт станков с числовым управлением компьютером в январе-октябре 2023 года вырос на 33% по сравнению с предыдущим периодом и составил 292 миллиона долларов.

Эксперты призывают принимать меры, предусматривающие усовершенствование экспортного контроля, чтобы отслеживать попытки России уклоняться от ограничений.

Использование западного ПО

В военно-промышленном комплексе России в значительной степени используются взаимосвязанные программные системы на базе Red Hat Linux, а также другие системы, такие как Neutrino, Alt 8 SP и Astra Linux, созданные с участием западных компаний.

! Российские энергетические компании также широко используют западное программное обеспечение для оценки месторождений природных ресурсов. В ключевые системы входят Roxar RMS, Paradigm, Landmark Engineer's Desktop и STARS.

Даже, несмотря на санкции, эти программные продукты доступны через местных представителей и посредников. Некоторые из крупнейших пользователей этого программного обеспечения – это компании "Роснефть" и "Газпром", которые также подпадают под западные санкции.

! Российские банки продолжают использовать программные продукты производства Oracle и Microsoft, но их проблемы с использованием систем SAS и IBM стимулируют их искать альтернативные программы, такие как Digital Q. Reporting и Polymatica.

Таким образом, финансовые учреждения, чувствующие неэффективность импортозамещения в этой области, могут стать объектом потенциальных санкционных ограничений.

Эксперты группы рекомендуют ввести санкции против российских разработчиков и прекратить поддержку российских программных продуктов со стороны компаний-подрядчиков из стран-партнеров.