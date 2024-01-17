Товари подвійного призначення
Міжнародна робоча група з санкцій проти Росії, керівниками якої є глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) Майкл Макфол, провела нові дослідження щодо спроб Росії ухилятися від обмежень в експортному контролі.
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Дослідження стосується порушень у сферах виробництва товарів військового та подвійного призначення, а також у галузі програмного забезпечення.
- Перше дослідження, проведене спільно з Київською школою економіки, розглядає шляхи постачання до Росії товарів військового та подвійного призначення. У звіті описані майже 2800 іноземних компонентів, які були виявлені у російській військовій техніці, а також компанії, які їх виробляють.
- Друге дослідження аналізує використання Росією західного програмного забезпечення для функціонування критичних систем у військовій, енергетичній та фінансовій сферах. Також дослідження стосується розробки штучного інтелекту та використання хмарних технологій.
Що показало дослідження
У 2023 році імпорт товарів військового призначення у Росії майже повністю відновився, становлячи 90% від попередніх обсягів до початку вторгнення. Проте імпорт товарів подвійного призначення скоротився на 29%, що свідчить про успішність заходів щодо експортного контролю.
Також імпорт верстатів із числовим управлінням комп'ютером в січні-жовтні 2023 року зросла на 33% порівняно з попереднім періодом і становила 292 мільйони доларів.
Експерти закликають приймати заходи, які передбачають вдосконалення експортного контролю, щоб відстежувати спроби Росії ухилятися від обмежень.
Використання західного ПЗ
У військово-промисловому комплексі Росії значною мірою використовуються взаємопов'язані програмні системи на базі Red Hat Linux, а також інші системи, такі як Neutrino, Alt 8 SP та Astra Linux, що були створені з участю західних компаній.
Навіть попри санкції, ці програмні продукти доступні через місцевих представників та посередників. Деякі з найбільших користувачів цього програмного забезпечення — це компанії "Роснефть" і "Газпром", які також підпадають під західні санкції.
Таким чином, фінансові установи, які відчувають неефективність імпортозаміщення в цій галузі, можуть стати об'єктом потенційних санкційних обмежень.
Експерти Групи рекомендують запровадити санкції проти російських розробників та припинити підтримку російських програмних продуктів з боку компаній-підрядників із країн-партнерів.