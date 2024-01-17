Товари подвійного призначення

Міжнародна робоча група з санкцій проти Росії, керівниками якої є глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) Майкл Макфол, провела нові дослідження щодо спроб Росії ухилятися від обмежень в експортному контролі.

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Дослідження стосується порушень у сферах виробництва товарів військового та подвійного призначення, а також у галузі програмного забезпечення.

Перше дослідження, проведене спільно з Київською школою економіки, розглядає шляхи постачання до Росії товарів військового та подвійного призначення. У звіті описані майже 2800 іноземних компонентів, які були виявлені у російській військовій техніці, а також компанії, які їх виробляють.

Друге дослідження аналізує використання Росією західного програмного забезпечення для функціонування критичних систем у військовій, енергетичній та фінансовій сферах. Також дослідження стосується розробки штучного інтелекту та використання хмарних технологій.

Що показало дослідження

У 2023 році імпорт товарів військового призначення у Росії майже повністю відновився, становлячи 90% від попередніх обсягів до початку вторгнення. Проте імпорт товарів подвійного призначення скоротився на 29%, що свідчить про успішність заходів щодо експортного контролю.

Важливо! Дослідження виявило продукцію понад 250 західних компаній у зразках знищеної або захопленої російської зброї. За перші десять місяців 2023 року західні компанії поставили до Росії критично важливі компоненти на суму 2,9 мільярда доларів.

Також імпорт верстатів із числовим управлінням комп'ютером в січні-жовтні 2023 року зросла на 33% порівняно з попереднім періодом і становила 292 мільйони доларів.

Експерти закликають приймати заходи, які передбачають вдосконалення експортного контролю, щоб відстежувати спроби Росії ухилятися від обмежень.

Використання західного ПЗ

У військово-промисловому комплексі Росії значною мірою використовуються взаємопов'язані програмні системи на базі Red Hat Linux, а також інші системи, такі як Neutrino, Alt 8 SP та Astra Linux, що були створені з участю західних компаній.

Цікаво! Російські енергетичні компанії також широко використовують західне програмне забезпечення для оцінки родовищ природних ресурсів. До ключових систем входять Roxar RMS, Paradigm, Landmark Engineer's Desktop і STARS.

Навіть попри санкції, ці програмні продукти доступні через місцевих представників та посередників. Деякі з найбільших користувачів цього програмного забезпечення — це компанії "Роснефть" і "Газпром", які також підпадають під західні санкції.

Важливо! Російські банки продовжують використовувати програмні продукти виробництва Oracle і Microsoft, але їх проблеми з використанням систем SAS і IBM стимулюють їх шукати альтернативні програми, такі як Digital Q.Reporting і Polymatica.

Таким чином, фінансові установи, які відчувають неефективність імпортозаміщення в цій галузі, можуть стати об'єктом потенційних санкційних обмежень.

Експерти Групи рекомендують запровадити санкції проти російських розробників та припинити підтримку російських програмних продуктів з боку компаній-підрядників із країн-партнерів.