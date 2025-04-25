Украденные пути и ресурсы: в ISW обнаружили, как Россия наживается на оккупированных территориях Украины

Используя инфраструктуру и логистические сети на оккупированной части Украины Россия получает экономические выгоды. Следовательно, недавно стало известно, что через сеть российских "Новороссийских железных дорог", то есть сеть, которая проходит по территориям оккупированной Украины, прибыл первый контейнерный поезд в оккупированный Севастополь.

Какая польза России от "Новороссийской железной дороги"

Известно, что груз, который был впервые выгружен в Севастополе, далее был экспортирован кораблем через оккупированные Россией черноморские порты в неопределенные конечные пункты назначения, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Напоминаем! Еще в мае 2023 года вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин подписал распоряжение о создании "Новороссийской железной дороги". Она объединяет железнодорожные линии оккупированной Украины и России путем их присоединения к Росжелдору.

"Новороссийская железная дорога" обслуживает 3 линии в оккупированной Украине: это Донецкая ветка, Луганская ветка и Херсонско-Мелитопольская ветка, которая соединяет оккупированные Херсонскую и Запорожскую области.

Все они работают на основе железных дорог, которые Украина контролировала до полномасштабного вторжения в 2022 году,

– говорится в исследовании ISW.

Какие цели поддерживает Россия в использовании железных дорог на оккупированных украинских территориях:

Во-первых, обеспечение материально-технической поддержки российских войск с помощью железных дорог, что является более быстрым и безопасным путем, чем транспортными средствами,

Во-вторых, транспортировать различные товары в порты Черного моря для морского экспорта.

Сколько Россия зарабатывает на украинских железных дорогах