Добыча газа в России упала: причастна ли к этому Украина

Как объясняют, спад добычи российского газа произошел по нескольким причинам, одной из которых является прекращение транзита через Украину. В феврале добыча в России сократилась на 11,3%.

Почему добыча газа в России упала

За два месяца 2025 года в целом добыча упала на 7,3% в годовом выражении, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Всего добыто 131 миллиард кубометров газа.

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Как объясняют аналитики, основными причинами этого уменьшения является прекращение поставок газа через Украину, теплую погоду и снижение спроса в энергоемких отраслях.

Добыча "других производителей", которая практически полностью отражает показатели "Газпрома", в феврале упала на 13,2% год к году, до 38,2 миллиарда кубометров, за два месяца – на 8%, до 81,5 миллиарда кубометров.

Крупнейший независимый производитель газа "Новатэк" сократил добычу газа в феврале на 1,5% – до 6,4 миллиарда кубометров,

сократил добычу газа в феврале на 1,5% – до 6,4 миллиарда кубометров, Лукойл снизил добычу на 13,3% – до 1,3 миллиарда кубометров,

снизил добычу на 13,3% – до 1,3 миллиарда кубометров, "Роснефть" – на 14%, до 5,5 миллиарда кубометров,

– на 14%, до 5,5 миллиарда кубометров, "Газпром нефть" – на 8,3%, до 2,2 миллиарда кубометров,

– на 8,3%, до 2,2 миллиарда кубометров, Но на российских проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" февральская добыча осталась на уровне 2024 года.

Обратите внимание! До прекращения транзита газа через Украину 1 января Россия экспортировала около 15 миллиардов кубометров газа в год. Сейчас у Газпрома остается только один трубопроводный маршрут в Европу – Турецкий поток с мощностью чуть менее 16 миллиардов кубометров в год.