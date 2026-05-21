"Щели" на миллионы: как Россия обходит санкции ЕС через Азию, чтобы производить оружие

Россия продолжает обходить санкции ЕС через третьи страны, получая европейское оборудование для своего военного производства. Украина фиксирует масштабные потоки подсанкционных товаров и призывает Европейский Союз усилить механизмы противодействия.

Через какие страны в Россию могут попадать подсанкционные товары?

Украина отслеживает потоки подсанкционных товаров через Гонконг, а также наблюдает значительную активизацию экспорта станков с числовым программным управлением (ЧПУ) через Центральную Азию и Кавказ. Об этом 24 Каналу известно из комментария уполномоченного Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Смотрите также ОАЭ выходят из ОПЕК в мае: почему это выгода для Трампа и удар по России

По приведенным Владиславом Власюком данным, через Гонконг с января 2024 года до февраля 2025 года в Россию состоялась поставка товаров минимум на 47 миллионов евро. Среди экспортируемого в обход санкций обнаружили:

телекоммуникационное оборудование;

генераторы сигналов;

осциллографы;

электронные компоненты, используемые в военных системах связи, средствах радиоэлектроенной борьбы (РЭБ), навигации и производстве электроники.

В то же время уполномоченный по вопросам санкционной политики отмечает существенный рост поставок станков ЧПУ с ЕС в Узбекистан и Казахстан, которое произошло после начала полномасштабной войны России против Украины. К примеру, в Узбекистан из Европы завезли на 700% больше станков, а в Казахстан – почти на 480%.

Заметьте! В предыдущие годы Узбекистан уже экспортировал в Россию станки с ЧПУ европейского производства на более 1,4 миллиона евро.

Владислав Власюк, уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Существует достаточно оснований считать, что часть этой продукции в дальнейшем попадает в Россию, несмотря на шаги, которые осуществляют правительства отдельных государств для усиления контроля. Имеющиеся механизмы контроля и предотвращения реэкспорта пока остаются недостаточными.

Чтобы усилить контроль за выполнением санкций против России, Украина сотрудничает с Европейским Союзом.

Что предлагает Украина?

Как рассказал Владислав Власюк, Украина призывает Европейский Союз шире применять механизм противодействия обхода санкций через третьи страны (anti-circumvention tool). В частности, не только в отношении товаров, но и в отношении отдельных юрисдикций.

Примером успешной работы механизма уполномоченный называет кейс Кыргызстана, против которого в рамках 20-го пакета санкций ЕС ввел прямые ограничения из-за рисков реэкспорта товаров в Россию.

В ответ на это Кыргызстан принял решение прекратить деятельность 50 юридических лиц, вовлеченных в операциях с повышенными санкционными рисками.

Это демонстрирует, что механизм работает и стимулирует страны-транзитеры усиливать контроль за экспортом и финансовыми операциями,

– отмечает Владислав Власюк.

Предотвратить обход Россией ограничений может дальнейшее расширение перечня товарных позиций и стран в новом 21-м пакете санкций ЕС. Сейчас представители Украины продолжают работать над этим вопросом с европейскими партнерами.

Масштабные схемы обхода санкций, которые разоблачили в последнее время

Россия получала военные технологии из Европы через немецкую компанию – Global Trade, чьим координатором в закупках выступала российская компания "Коловрат" (также работала под названием Siderius). По данным следствия, работники российской фирмы заказывали товары в Европейском Союзе от имени немецкой компании микроконтроллеры, датчики, преобразователи, шариковые подшипники, осциллографы и другое измерительное оборудование. Товары сначала экспортировали из ЕС в Турцию, а оттуда доставляли в Россию.

Немецкие правоохранители разоблачили схему обхода санкций и арестовали 39-летнего бизнесмена, которого подозревают в организации контрабандной операции. Если вину задержанного докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Россия экспортировала в ЕС древесину на более 1,5 миллиарда евро в обход санкций, наложенных в 2022 году. По данным расследования британской неправительственной организации Earthsight, третьими странами-посредниками выступали Казахстан, Китай и Турция. Речь идет о нелегальной фанере, которую, вероятно, покупали все 27 стран-членов ЕС, а больше всего – Польша, Германия, Португалия, Эстония, Испания и Италия.

Одну из крупнейших схем экспорта автомобилей в Россию разоблачили в Польше. Налоговики страны обнаружили, что местная компания под руководством граждан Беларуси в обход санкций продавала элитные авто известных производителей, таких как Mercedes-Benz, Audi, BMW, Lamborghini, Porsche.

В рамках схемы в течение 2022 – 2023 годов участники покупали дорогие автомобили в Западной Европе, а затем экспортировали их в Россию. Поставки выполняли через Польшу, Литву и Беларусь. В схеме фигурировали 100 автомобилей общей стоимостью более 49 миллионов злотых. За нарушение санкций компанию оштрафовали на 20 миллионов злотых.

Какие последствия для Украины?