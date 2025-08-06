Россия отправила первый груз нефти во Вьетнам.

Россия отправила свой первый груз нефти во Вьетнам. Таким образом Москва пытается найти новых покупателей после падения продаж из-за западных санкций.

Как Россия отправила нефть во Вьетнам?

Об этом свидетельствуют данные от трейдеров и судовых брокеров, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По информации LSEG и Vortexa, танкер Northernlight под мальтийским флагом загрузил около 60 000 метрических тонн нефти в российском балтийском порту Высоцк. Это произошло 23 июня. Далее танкер доставил груз в порт Кханьхоа во Вьетнаме.

По словам одного из источников, танкер выгрузил до 27 000 тонн нефти в Кханьхоа. Как рассказали Reuters, терминал преимущественно состоит из таможенных (бондовых) резервуаров для хранения.

Согласно данным LSEG и Vortexa, после остановки во Вьетнаме танкер Northernlight направляется в китайский порт Далянь. Там он планирует выгрузку оставшегося груза.

После полного эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, которое вступило в силу в феврале 2023 года, основными направлениями поставок российской нефти стали страны Ближнего Востока и Азии,

– напомнили в материале.

Отмечается, что хотя между государственными компаниями России и Вьетнама продолжается активное сотрудничество в нефтеотрасли. Однако несмотря на это, Кремль ранее не поставлял нефть во Вьетнам.

Обратите внимание! Единственный тестовый груз был еще в 2015 году, когда танкер с нефтью ESPO был отправлен на нефтеочистительный завод Dung Quat.