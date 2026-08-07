Индии и Марокко уже недостаточно: Россия нашла необычный источник топлива

На фоне острого дефицита Россия увеличивает импорт топлива. Новую партию нефтепродуктов Москва получила из Южной Кореи – это произошло впервые за последние четыре года.

Дизельное топливо и авиационное топливо для России

По данным сервисов отслеживания судов Kpler и Vortexa, в конце июля в Россию отправились почти 30 тысяч тонн топлива из Южной Кореи, пишет Reuters.

По меньшей мере два небольших танкера загрузили топливо из резервуаров в районе контейнерного порта Ульсан и направились к Дальнему Востоку России.

Один из них уже прибыл в страну, однако на момент публикации новости еще не разгрузился.

Источники издания сообщили, что груз состоит из дизельного топлива .

. Один из собеседников добавил, что на борту танкеров также может находиться авиационное топливо.

Эксперты отметили, что такие поставки топлива являются необычными для этого маршрута.

Впрочем, в Министерстве торговли Южной Кореи отказались отвечать на запрос о поставках топлива в Россию.

Первые поставки за четыре года

Предыдущая известная поставка топлива из Южной Кореи в Россию состоялась еще в феврале 2022 года.

Тогда, по данным Kpler, около 22 тысяч баррелей авиационного топлива доставили из южнокорейского Йосу во Владивосток на Дальнем Востоке.

Правда, в прошлом месяце СМИ сообщали, что Россия должна была получить не менее 200 тысяч баррелей авиационного топлива японского происхождения. Предполагалось, что его доставят через Южную Корею.

Однако впоследствии источники сообщили, что эта поставка не состоялась.

Позже Токио подчеркнуло, что его запрет на экспорт авиационного топлива в Россию распространяется также на поставки через третьи страны и перевалку грузов в море.

Напомним, на фоне топливного кризиса Россия начала импортировать топливо морским путем. В частности, в начале июля уже было отправлено не менее 60 тысяч тонн бензина из Индии. Также сообщалось, что из Марокко отправили партию бензина АИ-92 объемом около 30 тысяч тонн.