Для обстрелов Украины: Россия использует китайские компании для производства дронов

Москва использовала дружеские связи с Пекином, чтобы обойти западные санкции и получить знания для производства дронов для атак на Украину. Документы, которые получили в Bloomberg, подробно описывают ранее не известный пример российско-китайского сотрудничества в области оборонных технологий.

Что известно о сотрудничестве России и Китая

В частности документы показывают, как чувствительные технологии могут попадать из Китая в Россию, даже если правительство Си Цзиньпина заявляет, что он не поставляет вооружение ни одной из сторон, пишет 24 Канал со ссылкой на издание.

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Aero-HIT, которая получает государственное финансирование в России, утверждает, что ее производственный завод вблизи аэропорта в городе Хабаровск сможет выпускать до 10 000 дронов в месяц в этом году. Также компания планирует расширить производство более современных моделей.

Среди ее продукции – Veles, дрон FPV, который позволяет пилотам следить за полем боя в режиме реального времени. FPV-дроны могут стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в зависимости от конфигурации.

Один контракт на 100 дронов Veles был оценен в 8 миллионов рублей, то есть примерно по 1 000 долларов за дрон.

В частности, еще в прошлом июне Министерство финансов США ввело санкции против Aero-HIT, заявив, что дроны Veles, которые она производит, "использовались российскими войсками, базирующихся на Херсонщине, против украинских целей".

Документы, датированы с конца 2022 года по июнь 2025 года, демонстрируют, насколько Москва пытается скрыть своих поставщиков и доставлять оборудование в войска, часто используя посредников, которые работают в других сферах, например кейтеринг авиалиний, поставки сельхозпродукции или транспортировки морепродуктов,

– объяснили в Bloomberg.

Обратите внимание! Aero-HIT в июне этого года обратилась к руководителю департамента междисциплинарных исследований и спецпроектов Минобороны России с просьбой финансовой поддержки для расширения производства путем локализации дрона Autel EVO Max 4T.

О чем говорится в письме Aero-HIT? Письмо содержит финансовые планы на инвестиции в 7,1 миллиардов рублей (90 миллионов долларов) и график предполагаемых поставок в течение 28 месяцев, говорится о том, что российская компания сотрудничает с инженерами Autel с начала 2023 года. Отношения между двумя компаниями были коротко прерваны из-за санкций, но контакты были восстановлены в конце 2024 года.

Что говорят в Китае

Autel Robotics в письменном заявлении сообщила, что никогда не сотрудничала с российской компанией Aero-HIT. Кроме того, ей не известно о каких-либо местных производственных проектах, связанных с Aero-HIT или дроном Autel EVO Max 4T.

Пекин неоднократно заявлял, что контролирует экспорт так называемых товаров двойного назначения, таких как дроны, которые могут использоваться в военных целях, и что он никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон,

– напомнили в материале.

Когда Пекин усилил торговые ограничения на экспорт дронов, то некоторые китайские компании отказались работать над российским проектом и разорвали контракты. В то же время другие стали на их место.

С какими еще компаниями сотрудничает Россия

В 2022 году начались переговоры между российской компанией Komax, представителями Харбинской комплексной таможенной зоны в Китае и аэропортом Хабаровск по строительству склада со специальными налоговыми и таможенными льготами для облегчения импорта, а также создание производства дронов с использованием китайских деталей и технологий вблизи.

Komax принадлежит лицу, по имени Константин Басюк. По сообщениям российских СМИ, он является бывшим сотрудником КГБ, а с 2022 года – "сенатор" от оккупированной Херсонщины. Кроме того, Komax руководит хабаровским аэропортом.

Типы дронов, которые планировали производить стороны, должны были быть похожими на модели китайских производителей Autel и SZ DJI Technology Co. Ltd. (DJI). Министерство обороны России и другие государственные структуры были определены как потенциальные ключевые клиенты.

Стороны договорились создать совместное предприятие в Хабаровске и что образец из 100 комплектов дронов будет доставлен в Россию,

– отметили в тексте.

Отношения столкнулись с трудностями в июне 2023 года, когда компании из Харбина вышли из переговоров. Но частная фирма Shenzhen Huasheng Industry Co. Ltd подписала контракт в следующем месяце, который почти полностью повторял предыдущее соглашение.

Закупочный канал снова столкнулся с препятствиями в сентябре 2023 года. Но тогда производственная линия дронов Veles в Хабаровске уже работала, выпуская около 200-300 дронов в месяц и быстро наращивая объемы.

В конце марта 2024 года 20 дронов и батареи были доставлены батальону на Херсонщине. А 29 августа того же года Министерство обороны направило письмо в Aero-HIT с планами заказать 5 000 FPV-дронов Veles, 30 направленных антенн и другое оборудование.

Заметьте! Другой документ свидетельствует о том, что, вероятно, на этом этапе Aero-HIT закупала комплектующие Autel из Китая через посредников. Одной из таких компаний, упомянутых в документе, является Renovatsio-Invest.