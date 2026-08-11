Россия совершила атаку на "Запорожсталь": известны данные о погибших и раненых

Россияне нанесли ущерб энергетическим подразделениям и инфраструктуре предприятия "Запорожсталь". В результате атаки пострадали основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производств.

Что известно про атаку

Погибли семь человек, известно о 21 раненом, что сообщили в пресс-службе группы "Метинвест".

По состоянию на сейчас работа металлургического комбината полностью остановлена. В частности, другие производственные площадки работают на сниженных мощностях. Специалисты оценивают последствия российской атаки, а также возможности и сроки восстановления. Продолжаются необходимые аварийно-ремонтные работы.

В сообщении говорится о том, что баллистический удар застал работников по пути в укрытие сразу после объявления воздушной тревоги.

К сожалению, эта террористическая атака унесла жизни семи членов команды "Запорожстали". Их гибель стала большой потерей для семей, близких и всех нас. Также среди наших коллег 21 раненый,

– написали в "Метинвесте".

Согласно информации, 11 и 12 августа на предприятиях "Метинвеста" будут приспущены флаги в знак траура по погибшим работникам. Также предприятие остается на связи с семьями погибших и пострадавших.

Раненым оказывается вся необходимая помощь и поддержка. Отмечается, что "Метинвест" уже не впервые проходит через разрушения и восстановление после атак. Но привыкнуть к человеческим жертвам просто невозможно.

Благодарим все службы комбината, спасателей и городские службы, задействованные в ликвидации последствий атаки и оказании помощи пострадавшим. Благодарим всех, кто делает все необходимое для скорейшего восстановления,

– подытожили в сообщении.

Напомним, что предприятия "Метинвеста" в Запорожье – это гражданские промышленные объекты. Они производят металлургическую и коксохимическую продукцию и предоставляют работу десяткам тысяч людей.

В частности, металлургический комбинат "Запорожсталь" подвергся аварийной остановке 23 декабря 2025 года. Причиной стали массированные обстрелы энергетической инфраструктуры 23 декабря.

Блэкаут на "Запорожстали" произошел также в начале января – 8 числа. Причиной также стала российская атака.