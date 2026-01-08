Что известно о блэкауте на Запорожстали?

Из-за атаки врага комбинат приостановил все производственные процессы, передает 24 Канал со ссылкой на предприятие в Facebook.

Команда предприятия оперативно и слаженно отреагировала на внештатную ситуацию, внедрив антикризисные меры для безопасной остановки оборудования,

– говорится в сообщении.

Избежать техногенных аварий из-за внезапного обесточивания помогли:

четкие и выверенные действия персонала; координация с энергетическими службами области в соответствии с протоколами по безопасности.

Сейчас коллектив Запорожстали активно работает над стабилизацией внутренней энергосети. В частности выполняются регламентные работы на основных агрегатах для подготовки к поэтапному и безопасному рестарту производственного процесса.

Он станет возможным только после восстановления внешнего энергоснабжения.

Обратите внимание! Металлурги Запорожстали выразили благодарность энергетикам и всем ответственным службам, а также Запорожской областной государственной администрации (ЗОВА), и заверили, что продолжат прилагать усилия для проведения аварийно-восстановительных работ, противодействуя попыткам врага оставить украинцев без света.

Напомним, что первый блэкаут на предприятии состоялся в 2025 году. В результате массированной российской атаки обстрелов 23 декабря 2025 года произошло полное обесточивание, о чем рассказали в Запорожстали.

Это привело к аварийной остановке производства. Но в чрезвычайно сложных условиях команда предприятия осуществила оперативное переключение на альтернативные источники питания.

Благодаря своевременному реагированию и профессиональным слаженным действиям персонала, а также принятым экстренным мерам по минимизации нештатных ситуаций, удалось избежать техногенной аварии и уменьшить уровень выбросов в атмосферу,

– рассказали в заметке.

Обратите внимание! В частности ввести оперативные решения для стабилизации внутренней энергосистемы.

Что еще известно о ситуации с электричеством?