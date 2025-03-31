В обход Украины: Россия резко увеличивает экспорт газа в Словакию

Словакия расширяет свою зависимость от российского газа. Следовательно, Россия значительно увеличит поставки газа в Словакию, используя альтернативные маршруты в обход Украины.

Как Россия будет поставлять газ в Словакию в обход Украины

Генеральный директор словацкого импортера SPP Войтех Ференч сообщил, что с апреля российский "Газпром" существенно увеличит поставки газа в Словакию через "Турецкий поток", передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Молдова выразила интерес к использованию украинских газовых хранилищ

При этом, он отметил, что объемы поставок увеличатся в несколько раз по сравнению с уровнем последних двух месяцев, а не только удвоятся, как прогнозировали ранее.

У нас не будет проблем с поставками, у нас не будет проблем с подачей газа в хранилища,

– заверил торговый директор SPP Михал Лалик.

Откуда получала газ Словакия раньше

После прекращения транзита через Украину в конце 2024 года Словакия в основном получала газ из Венгрии, которая поставляет российское топливо через "Турецкий поток".

В то же время Братислава и Будапешт вместе настаивают на восстановлении транзита российского газа через Украину.

Обратите внимание! Словакия даже угрожает наложить вето на финансовую помощь ЕС для Киева, если украинская власть не пересмотрит свою позицию по транзиту.