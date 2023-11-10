Расходы растут, долг — тоже

Россия увеличила объемы расходов в своем бюджете на текущий год более чем на 30 миллиардов долларов из-за войны в Украине. Это добавляет по меньшей мере 3,4 триллиона рублей (37 миллиардов долларов) в бюджет России на 2023 год, что усиливает риски инфляции и подчеркивает стремительный рост расходов на военные операции в Украине.

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По последним официальным данным, Министерство финансов России предусматривает, что общие расходы составят 32,5 триллиона рублей в 2024 году, что почти на 12% превышает начальные 29,06 триллиона рублей.

Дополнительные расходы без одновременного роста ожидаемых доходов свидетельствуют о том, что военная машина Путина потребляет все больше средств, раскручивая инфляционную спираль, которая, по признанию чиновников, создает макроэкономические риски для страны. Рост расходов происходит вопреки обещаниям президента России и других чиновников, что огромный дефицит в 1,76 триллиона рублей, с которым столкнулся Кремль в январе, является временным,

– пишет Financial Times.

Несмотря на обещания Путина и других российских чиновников о том, что большой дефицит в размере 1,76 триллиона рублей, с которым Кремль столкнулся в январе, временный, бюджетные расходы России в октябре выросли на 29% по сравнению с предыдущим годом.

Руководитель отдела макроэкономического анализа брокера "Финам" в Москве Ольга Беленькая оценивает, что доля бюджетных расходов в октябре может возрасти на 29% в годовом исчислении.

К слову! В ноябре и декабре могут быть потрачены еще 7,3-8,2 триллиона рублей, что составит около 23-25% годовых расходов.

При этом дефицит бюджета России без соответствующего увеличения доходов может вырасти до 3 миллиардов рублей, или 1,8% от ВВП по сравнению с "небольшим процентом" дефицита, прогнозируемым министром финансов РФ Антоном Силуановым в прошлом месяце.

Перенос расходов на конец года – это стандартное проклятие российской бюджетной системы,

– отмечает научная сотрудница Carnegie Russia Eurasia Александра Прокопенко.

Она добавила, что в этом году Министерство финансов пыталось решить эту проблему, перенеся большую часть расходов на первый квартал 2023 года.

Важно! Часть нового финансирования может использоваться в контексте возможного сообщения о том, что Путин планирует баллотироваться на очередной срок президентства. Это, вероятно, продлит его уже 23-летнее правление, по меньшей мере, до 2030 года.

Увеличение бюджетных расходов также обнажило разногласия между Министерством финансов и Центробанком России.