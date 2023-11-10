Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях атаки в регионе.
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В Киевской области работали силы ПВО
Руслан Кравченко сообщил, что в Киевской области ночью работала противовоздушная оборона. Наши защитники сбили все вражеские дроны.
Благодаря профессиональной работе все вражеские цели были сбиты,
– заявил Кравченко.
Он также рассказал, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. К счастью, пострадавших нет.
Что известно об атаке 10 ноября
- В ночь на 10 ноября россияне атаковали Украину 6 "Шахедами". Также враг выпустил по стране одну управляемую авиационную ракету Х-31 и одну КАР Х-59 на Юге.
- Сил и средств Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины сумели уничтожить 5 беспилотников и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
- Известно, что силы ПВО работали в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей.
- О пострадавших не сообщалось. Однако известно, что обломки сбитого дрона упали в частном секторе Золотоношского района.