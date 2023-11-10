В Черкасской области ночью во время атаки вражескими дронами-камикадзе сбили "Шахед". Обломки от него упали в частном секторе Золотоношского района.
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Сутки начались с тревоги
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в Черкасской области работала ПВО. По его словам, сутки в области начались с затяжной тревоги.
В результате падения обломков повреждено несколько зданий,
– отметил Табурец.
Он также подчеркнул, что в результате этого никто не пострадал.
Глава ОВА также поделился фото места, куда упали обломки.
Место, куда упали обломки дрона / Фото Черкасской ОВА
ПВО работала и в Киевской области
- Россия ночью против 10 ноября атаковала Украину 5 дронами-камикадзе . Средства противовоздушной обороны сбили один в небе над Киевщиной. В то же время в столице тревогу не объявляли.
- Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших тоже, к счастью, нет.
- Также в КГВА призвали не игнорировать воздушные тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.