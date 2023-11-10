В Черкасской области ночью во время атаки вражескими дронами-камикадзе сбили "Шахед". Обломки от него упали в частном секторе Золотоношского района.

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Сутки начались с тревоги

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в Черкасской области работала ПВО. По его словам, сутки в области начались с затяжной тревоги.

В результате падения обломков повреждено несколько зданий,

– отметил Табурец.

Он также подчеркнул, что в результате этого никто не пострадал.

Глава ОВА также поделился фото места, куда упали обломки.

Место, куда упали обломки дрона / Фото Черкасской ОВА

ПВО работала и в Киевской области