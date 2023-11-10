На Черкашині вночі під час атаки ворожими дронами-камікадзе збили "Шахед". Уламки від нього впали у приватному секторі Золотоніського району.

Дивіться також 800 окупантів та артсистем знищили ЗСУ: втрати ворога 10 листопада

Доба розпочалась із тривоги

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що на Черкащині працювала ППО. За його словами, доба в області почалась із затяжної тривоги.

Унаслідок падіння уламків пошкоджено кілька будівель,

– зазначив Табурець.

Він також наголосив, що внаслідок цього ніхто не постраждав.

Голова ОВА також поділився фото місця, куди впали уламки.



Місце, куди впали уламки дрона / Фото Черкаської ОВА

ППО працювала і на Київщині