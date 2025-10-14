Россия увеличивает экспорт сжиженного природного газа (СПГ), который находится под санкциями США. Кремль, очевидно, испытывает решимость американского президента Дональда Трампа действовать жестко против Москвы.

Как Россия наращивает экспорт СПГ?

Российский завод Arctic LNG 2 продолжает отгружать сжиженный газ, несмотря на санкции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По данным систем отслеживания судов, предприятие с конца июня 2025 года планирует отправить уже 10 партию СПГ на экспорт. Ранее поставки поступали в китайский порт на юге страны или в российское хранилище на Дальнем Востоке.

В прошлом году Arctic LNG 2 отгрузил 8 партий сжиженного газа. Однако в октябре вынужден был остановить работу. На то было две причины:

покупатели отказались сотрудничать с предприятием, чтобы не попасть под санкции США;

вокруг объекта образовался лед из-за сезонных морозов.

Тогда танкеры с газом переориентировали на внутренние хранилища в России.

Однако в этом году Китай активно закупает СПГ в России, несмотря на санкции. Данные мониторинга свидетельствуют, что только с начала августа 8 судов с российским газом прибыли к терминалу в китайском городе Бейхай. Это были первые поставки с завода Arctic LNG 2 за пределы России.

Сосредоточив импорт в единственном порту с ограниченными международными связями, Пекин пытается обезопасить свой широкий газовый сектор от возможных санкционных ударов,

– считают аналитики.

Как реагируют на торговлю в Вашингтоне?

Торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином в последние дни снова резко обострилось.

Однако США пока воздерживаются от ужесточения санкций против российского завода СПГ в Арктике, который поставляет топливо китайским компаниям.

Не спешит Белый дом и с ограничениями в отношении Пекина за активную закупку газа, хотя против Индии ввел 50% тарифы за торговлю энергоресурсами с Москвой, пишет Bloomberg.

Важно! Российский завод по производству сжиженного газа Arctic LNG 2 попал под американские санкции во времена президентства Джо Байдена в 2023 году.

Что известно о торговле России и Китая?