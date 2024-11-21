Ни образование, ни здоровье: Россия потратит рекордные деньги на оборону, а не на своих граждан

На следующие 3 года в России расходы па оборону утвердили на рекордных уровнях. Наибольшая сумма рассчитана на 2025 год. Поэтому расходы на образование, экономику, здравоохранение и социальную политику России отошли на задний план.

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По информации на сайте Госдумы, расходы по статье "Национальная оборона" на 2025 год запланированы в размере 13,5 триллионов рублей. Это почти 134 миллиарда долларов, или же 6,3% ВВП страны.

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В то же время на 2026 год сумма заложена на уровне 12,8 триллиона рублей,

А в 2027 году – 13,1 триллиона рублей.

В то же время по статье "Национальная безопасность" в 2025 году россияне планируют потратить 3,5 триллиона рублей, в 2026 году – 3,6 триллиона рублей, а в 2027 году – 3,7 триллиона рублей.

Обратите внимание! В целом на оборону и безопасность России будет потрачено 41% расходов бюджета. Это больше, чем на здравоохранение, соцполитику, национальную экономику и образование вместе взятые.