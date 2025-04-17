Суд Франции разрешил взыскать с России 5 миллиардов долларов в пользу "Нафтогаза"

Суд Парижа предоставил разрешение на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража о возмещении убытков, которые нанесла Россия Группе Нафтогаз в Крыму. Речь идет о сумме в 5 миллиардов долларов.

Как Россия заплатит за незаконный захват имущества "Нафтогаза"

Глава Группы Нафтогаз Роман Чумак заявил, что такой результат является частью глобальной кампании по принудительному исполнению решения арбитража, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Группы.

Читайте также Еврокомиссия снова не будет включать запрет импорта российского СПГ в санкционный пакет

Это очень важная юридическая победа НАК "Нафтогаз Украины" и еще 5 компаний Группы. Она позволяет Нафтогазу начать процедуру взыскания на территории Франции,

– говорит Роман Чумак.

Пока известно, что в рамках этого процесса "Нафтогаз" уже зарегистрировал обременение на ряд активов. Они принадлежат российскому государству и находятся во Франции на общую стоимость более 120 миллионов евро.

Кроме того, глава Группы заявил, что есть успехи по этому делу и в нескольких других юрисдикциях, а это Великобритания и Финляндия.

Напоминаем! К оккупации Россией Крыма "Нафтогаз" был ведущим участником рынка природного газа в регионе. В октябре 2016 года предприятие начало арбитражное производство против России, требуя компенсацию за незаконный захват имущества.