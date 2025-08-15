Укр Рус
15 августа, 17:15
2

Российские компании затягивают пояса: экономия досталась даже топ-менеджерам

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Российские компании сокращают премии и бонусы работникам из-за проблем в экономике России, в частности в бухгалтерии, финансах, розничной торговле и среди топ-менеджеров.

  • Центробанк подтверждает тенденцию сокращения выплат, компании переходят на неполную рабочую неделю и ограничивают зарплаты, а также отказываются от непрозрачных выплат и заменяют денежные бонусы на нематериальные льготы.

     

Российские компании сокращают расходы из-за проблем в экономике. Премии и бонусы работникам массово сокращают, а то и отменяют вообще.

Кому урезают премии?

Как показывают опросы сервисов по поиску работы, около 20% работников в России сократили премии, а 9% вообще осталась без материального поощрения, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ,

Бонусы массово теряют сотрудники в различных отраслях. Чаще всего на отсутствие премий жалуются:

  • бухгалтеры;
  • финансисты;
  • администраторы;
  • работники розничной торговли;
  • и даже топ-менеджеры.

В Центробанке подтверждают тенденцию, о которой говорят сотрудники компаний. В частности, в своем августовском отчете банк отметил, что некоторые фирмы переводят людей на неполную рабочую неделю и ограничивают выплаты, чтобы приспособиться к падению спроса в экономике.

Компании также сообщают о более сдержанных планах по повышению зарплат в 2025 году по сравнению с предыдущими двумя годами, 
– отметили в Банке России.

Специалисты по управлению персоналом добавляют, что компании также отказываются от так называемых "непрозрачных" выплат работникам:

  • вводят четкие критерии выплат премий;
  • сокращают или вовсе отменяют бонусы на невыполнение ключевых показателей эффективности (KPI);
  • откладывают выплаты премий;
  • заменяют денежные бонусы на нематериальные льготы.

Важно! Кадровые компании рассказывают, что первыми пострадали ритейл-компании, где урезали зарплаты и премии всем - от рядовых работников до топ-руководства, далее сокращения ожидают производителей.