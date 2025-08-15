Российские компании сокращают расходы из-за проблем в экономике. Премии и бонусы работникам массово сокращают, а то и отменяют вообще.

Кому урезают премии?

Как показывают опросы сервисов по поиску работы, около 20% работников в России сократили премии, а 9% вообще осталась без материального поощрения, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ,

Смотрите также Российские банки массово теряют деньги: 500 миллиардов рублей "ушли" со счетов

Бонусы массово теряют сотрудники в различных отраслях. Чаще всего на отсутствие премий жалуются:

бухгалтеры;

финансисты;

администраторы;

работники розничной торговли;

и даже топ-менеджеры.

В Центробанке подтверждают тенденцию, о которой говорят сотрудники компаний. В частности, в своем августовском отчете банк отметил, что некоторые фирмы переводят людей на неполную рабочую неделю и ограничивают выплаты, чтобы приспособиться к падению спроса в экономике.

Компании также сообщают о более сдержанных планах по повышению зарплат в 2025 году по сравнению с предыдущими двумя годами,

– отметили в Банке России.

Специалисты по управлению персоналом добавляют, что компании также отказываются от так называемых "непрозрачных" выплат работникам:

вводят четкие критерии выплат премий;

сокращают или вовсе отменяют бонусы на невыполнение ключевых показателей эффективности (KPI);

откладывают выплаты премий;

заменяют денежные бонусы на нематериальные льготы.

Важно! Кадровые компании рассказывают, что первыми пострадали ритейл-компании, где урезали зарплаты и премии всем - от рядовых работников до топ-руководства, далее сокращения ожидают производителей.