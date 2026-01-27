Колоссальные разрушения и обесточивание: в каких регионах самая сложная ситуация после атаки врага
- В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в четырех регионах.
- В частности в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии.
В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в четырех регионах. Речь идет о Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Что известно о последствиях атаки врага?
Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, о чем рассказал первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов.
Читайте также Восстановить тепло и свет после атак на ТЭЦ: какое решение нашел Шмыгаль
В Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. В частности применяются экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений состоится. Но после стабилизации энергосистемы.
Кроме того, по всей стране действуют графики почасовых отключений света для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах применяются аварийные отключения.
Главной причиной вынужденных ограничений являются последствия обстрелов электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии,
– сообщил Артем Некрасов.
Долгосрочно обесточенными остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах Украины. Там восстановление электроснабжения затруднено из-за постоянных боевых действий.
Также из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях.
Напомним! В связи с массированными атаками России энергетика Украины работает в режиме чрезвычайной ситуации.
К тому же ночью 27 января враг повторно атаковал энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе. Об этом сообщили в ДТЭК утром 27 числа.
Разрушения колоссальные и ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние,
– говорится в заметке.
Бригады уже приступили к аварийно-восстановительным работам после разрешения от спасателей и военных.
Обратите внимание! Сейчас специалисты выполняют осмотр оборудования, разбирают завалы, а уже после – начнут ремонтировать.
Что еще известно по энергетике?
Украинское правительство максимально нарастило импорт электроэнергии. Кроме того, власти страны создали условия для быстрого подключения распределенной генерации.
Кроме того, украинцам, которые причастны к восстановительным работам в энергетике, теперь предусмотрены денежные доплаты. Им предоставят 20 тысяч гривен к зарплате. Выплаты за январь следует ожидать уже в феврале. Средства будут начислять с января по март.