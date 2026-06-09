В России ухудшается не только экономическая, но и социальная ситуация. Это касается многих отраслей. В частности, растет цена коммунальных платежей, стоимость лекарств и продуктов.

Почему россияне могут потерять пенсии?

Это заставляет пожилых людей искать дополнительные источники финансирования для выживания на пенсии, о чем сообщает Служба внешней разведки Украины.

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По состоянию на сегодня около 7 миллионов из 40,3 миллионов российских пенсионеров продолжают работать. Остаток людей пенсионного возраста Кремль планирует использовать:

как резерв для рынка труда;

способ экономии госбюджета.

Эльвира Набиуллина, глава российского Центробанка, заявляла, что страна еще никогда не испытывала такого острого дефицита рабочей силы. А глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что власть частично нашла решение – через трудоустройство пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

Интересно! Им обещают переквалификацию, короткие курсы и гибкие графики работы.

Несмотря на то, что средняя продолжительность жизни россиян составляет примерно 74 года, пенсионеры действительно имеют возможность получить "вторую молодость". Однако возвращение к работе может быстро создать новые проблемы. Дело в том, что основная нехватка кадров наблюдается по рабочим специальностям, на производствах, в медицине и логистике.

Трудно представить, как пожилой инженер, уже имея кучу проблем со здоровьем, переквалифицируется на рабочего и существенно поможет производственному процессу,

– объяснили в СВРУ.

Но даже формальное привлечение пожилых людей на рынок труда позволит российским чиновникам продемонстрировать "эффективность" такого трудового ресурса. А дальше власть может принять такое решение: если они работают, то пенсии им не нужны.

Если к началу 2027 года эксперимент по занятости пенсионеров даст хоть какой-то результат, Госдума России готова снова поднять вопрос о "необходимости адаптации пенсионной системы к демографическим реалиям,

– добавили в разведке.

Обратите внимание! Власти страны заявит, в частности, что население само доказало, что хочет работать дольше.

Что еще известно о проблемах в России

В России сейчас возникло немало проблем. Например, топливный кризис. Его, в частности, уже признали власти страны. Кроме того, Министерство энергетики России уже создало специальный отраслевой штаб, который должен обеспечить стабильную работу топливно-энергетического комплекса страны.

А известный российский "Газпром" начал терять персонал. И это впервые за 7 лет. Предыдущее снижение было зафиксировано по итогам 2018 года.

Деградация происходит и в области российской авиации. На нее давят западные санкции, дефицит запчастей и сокращение доступа к западным технологиям. Но наибольший удар "нанесла" потеря международных маршрутов между Европой и Азией.