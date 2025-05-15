Более 2 миллионов россиян прекратили платить долги по кредитным картам

Россияне начали хуже обслуживать долги по кредитным картам. С начала текущего года более 2,35 миллиона человек просрочили выплаты более чем на 30 дней.

Миллионы россиян прекратили выплачивать долги по кредиткам

Такую информацию обнародовало Объединенное кредитное бюро, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Согласно прогнозу ОКБ, до конца первого полугодия количество должников может вырасти до 3,84 миллиона. Это станет историческим максимумом для этого сегмента банковского рынка.

У половины всех заемщиков на рынке потребительского кредитования в России открыто более двух действующих кредитов,

– пояснила Анна Стогниенко, старший проектный лидер Frank RG.

Это могут быть:

несколько кредитных карт;

сочетание кредитной карты с наличным кредитом с наличным кредитом;

залоговым займом;

микрозаймом.

Если же у таких клиентов возникают финансовые трудности, они быстро оказываются в "просрочке".

На рост просрочек по картам также повлияла недоступность кредитов наличными. Например, в 2024 году банки одобрили лишь четверть заявок на потребительские кредиты.

Это заставило россиян, на фоне высокой инфляции, чаще использовать доступные лимиты кредиток для повседневных расходов, не всегда справляясь с долговой нагрузкой,

– пишут российские медиа.

В то же время в I квартале 2025 года было активировано лишь 550 тысяч кредитных карт, что является минимальным показателем с 2021 года. В ОКБ объясняют это ужесточением регулирования.

В то же время со второй половины 2024 года значительно усложнились условия открытия новых карт. Это привело к уменьшению как шансов возвращения "неактивных" карт к использованию, так и общего числа владельцев кредитных карт,

– говорится в материале.

В 2023 году портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 16%, а в 2024 – на 11,2%. Значительную часть этого роста обеспечили кредитные карты, доля которых в общем портфеле достигла 27%.

Заметьте! Этот инструмент оказался менее чувствительным к повышению ключевой ставки – россияне покрывали повседневные расходы карточками, а свободные средства держали на депозитах, объясняли в Центробанке.