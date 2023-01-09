Пытаются запретить, но не удается: в Луганской области россияне изымают гривну

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне изымают из обращения украинскую валюту. Но население не перестает расплачиваться гривной.

Оборот гривны не прекращается

Россияне пытаются изъять из обращения гривну в Луганской области. Следовательно, захватчики требуют устанавливать ценники только в рублях.

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Интересно, что обращение гривны не прекращается. Кроме того, население все чаще переходит на безналичную оплату.

Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах на предмет выявления фактов гривневых расчетов с населением,

– добавляют в Луганской ОВА.

Враг изымает терминалы и угрожает штрафными санкциями. Но нововведений придерживаются только супермаркеты. На рынках и в маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в частности, на банковскую карту.

Общий ущерб от войны

За словами премьер-министра Дениса Шмыгаля, наибольший ущерб будет нанесен гражданской инфраструктуре. За весь период полномасштабной войны 70% ущерба нанесен жилым кварталам.

Следовательно, общие потери от войны в 2023 году могут возрасти

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Целями россиян становятся энергетическая инфраструктура, химические и металлургические заводы, туристические объекты.