Обіг гривні не припиняється

Росіяни намагаються вилучити з обігу гривню на Луганщині. Відтак, загарбники вимагають встановлювати цінники тільки в рублях.

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Цікаво, що обіг гривні не припиняється. Крім того, населення все частіше переходить на безготівкову оплату.

Росіяни організували масові рейди на торговельних об’єктах на предмет виявлення фактів гривневих розрахунків з населенням,

– додають в Луганській ОВА.

Ворог вилучає термінали й погрожує штрафними санкціями. Але нововведень дотримуються лише супермаркети. Натомість на ринках та в маленьких магазинах продовжують приймати гривню, зокрема, на банківську картку.

Загальні збитки від війни

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, найбільше збитків буде завдано цивільній інфраструктурі. За весь період повномасштабної війни 70% шкоди завдано житловим кварталам.

Відтак, загальні втрати від війни у 2023 році можуть зрости до 700 мільярдів доларів.

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Цілями росіян стають енергетична інфраструктура, хімічні та металургійні заводи, туристичні об'єкти.