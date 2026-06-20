Топливный кризис обостряется: россияне уже покупают и продают бензин онлайн

Крупнейший российский интернет-сервис для размещения частных объявлений "Авито" скроет все объявления о перепродаже бензина. В настоящее время их активно публикуют россияне.

Что происходит с топливом в России

Таким образом компания стремится избежать спекуляций, сообщили российские "РИА Новости".

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Отмечается, что правило уже вступило в силу, а модерация запущена.

Напомним, что в настоящее время в России возникли проблемы с топливом. Они наблюдаются как в самой стране, так и на временно оккупированных украинских территориях.

Россияне из разных регионов размещают объявления о продаже бензина. Часто также указывают, что оплата производится наличными. Некоторые авторы объявлений также предлагают доставку.

Скриншот с российского сайта "Авито"

Скриншот с российского сайта "Авито"

Но если "кликнуть" на любое объявление, то узнать подробности не удается. Сразу появляется надпись, что публикация находится на проверке, и посмотреть её пока невозможно.

Скриншот с российского сайта "Авито"

Что ещё известно о ситуации с топливом

В Тульской области России цена на бензин уже превысила отметку в 100 рублей. Кроме того, известно об очередях и нехватке топлива на АЗС.

Лимиты на топливо уже ввели во многих регионах России. Местные жители даже сравнивают ситуацию с "апокалипсисом".