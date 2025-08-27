В ночь с 26 на 27 августа россияне атаковали объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры. Разрушениям подверглись объекты в шести областях Украины.

Что известно об атаке с 26 на 27 августа?

Россия осуществила очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Согласно информации, целенаправленных разрушительных ударов подверглись объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины. Речь идет о таких регионах:

Сумщина; Полтавщина; Донецкая область; Черниговщина; Харьковщина; Запорожье.

Сейчас продолжается оценка нанесенного врагом ущерба. В частности, на месте попаданий работают аварийные и спасательные службы.

Около часа ночи в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей,

– рассказали в ведомстве.

В то же время на Полтавщине россияне целенаправленно комплексно атаковали объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения. Сейчас энергетики и газовики прилагают усилия для скорейшего восстановления энерго- и газоснабжения.

Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики России по разрушению гражданской инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона,

– отметили в Минэнерго.

Обратите внимание! Эту атаку назвали очередным актом энергетического террора, направленного против мирного населения.

Что еще известно об атаке?