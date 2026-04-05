Россияне второй день подряд атакуют объекты Нафтогаза: куда бьет Россия
- Россия второй день подряд атакует нефтегазовую инфраструктуру на Сумщине и Полтавщине, вызвав пожар и серьезные повреждения на объектах.
- За начало 2026 года зафиксировано более 40 ударов по объектам Нафтогаза, но дефицит газа в Украине не ожидается, хотя возможен рост цен.
Россияне в очередной раз атаковали объекты Нафтогаза. Под ударом находились Сумщина, а также Полтавщина, куда враг бьет два дня подряд.
Что известно об атаке россиян на объекты Нафтогаза?
О том, куда именно бьет Россия, говорится в сообщении Сергея Корецкого.
Так, гендиректор Группы Нафтогаз сообщил, что россияне "второй день подряд целенаправленно атакуют нефтегазовую инфраструктуру".
По его словам, ночью 5 апреля Россия атаковала объект газодобычи на Полтавщине, по которому била в течение дня 4 апреля.
В частности, пострадал объект на Сумщине, где возник пожар и ГСЧС ликвидировали последствия.
Относительно работников: на момент обстрелов все находились в укрытиях, поэтому обошлось без пострадавших.
Известно также, что Россия не впервые атакует Полтавскую область и тамошние газовые объекты. Ранее в компании сообщали об атаках россиян на газодобывающую инфраструктуру соответствующей области.
Вчера и этой ночью под атакой оказался наш объект на Полтавщине, который обеспечивает добычу газа. Имеем серьезные повреждения. Работа предприятия остановлена,
– объясняли в Нафтогазе.
То есть речь идет о значительных повреждениях. В общем известно, что за начало 2026 года россияне били по объектам компании более 40 раз. А за весь 2025 год зафиксировано 229 ударов.
Будет ли дефицит газа в Украине?
В эфире канала "Киев 24" Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, рассказал, что дефицита ресурса не будет.
Однако он отметил, что из-за роста стоимости газа будут другие последствия. В частности, промышленности придется сократить потребление соответствующего ресурса. То же самое касается владельцев авто.
К дефициту вряд ли приведет, но к увеличению цен – да. Думаю, что люди просто меньше будут покупать газ, поскольку он будет дорогой. Имеется в виду, именно автолюбители. Возможно, еще больше промышленных предприятий будут экономить природный газ из-за его высокой цены. В общем я не разделяю такие мысли об апокалипсисе,
– пояснил эксперт.
В частности, он прокомментировал нынешние колебания на рынке. По словам Омельченко, за любыми ценовыми скачками идет стабилизация, а рынку нужно время на адаптацию к новым реалиям.
Что еще нужно знать об атаках России на энергетику Украины?
Отопительный сезон и зима 2025 – 2026 годов стали для Украины сложными. Так, известно, что импорт газа в указанный период составил более 4,6 миллиарда кубометров. Также в течение сезона россияне повредили более 9 гигаватт генерационных мощностей.
В то же время из-за последствий зимних атак, Украина уже сейчас начала готовиться к следующему отопительному сезону. Известно, что из-за значительных повреждений энергосистемы в правительстве есть план не просто ремонтировать объекты, а строить новую генерацию и работать над созданием новой, модернизированной энергоситемы.
В частности, по сообщению Владимира Зеленского, сейчас работы по ремонту уже продолжаются на 245 объектах. И начались они без обещанного финансирования ЕС (кредита на 90 миллиардов евро).