Неизбежное признали даже в Центробанке: в России критический перегрев экономики

Пока Владимир Путин хвастается ростом ВВП российская экономика на самом деле находится в затруднительном положении. Инфляция в России ускорилась и имеет все предпосылки для дальнейшего роста.

Все из-за того, что страна-агрессор вливает невероятные средства в военно-промышленный комплекс. Из-за этого страдают другие отрасли. Подробнее о перегреве российской экономики 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Российская экономика в состоянии перегрева

Недавно глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина отчиталась о не очень "здоровом" состоянии российской экономики. По ее словам, темпы роста ВВП России в первом и втором кварталах были высокими, одновременно инфляция, которую невозможно остановить, ускорилась. Поэтому российская экономика, по-прежнему, находится в состоянии значительного перегрева.

Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны. Однако даже при таких обстоятельствах Россия продолжает войну, которая истощает ее ресурсы больше всего.

Представим себе, что в один из государственных секторов экономики начали заливать деньги в огромном количестве. Для того, чтобы их освоить, этот сектор экономики начинает активно искажать всю внутреннюю конкурентную борьбу. Теперь чтобы выполнить подписанные контракты, им нужно резко нарастить объемы производство: это резко увеличивает спрос на материальные и трудовые ресурсы,

– отметил Олег Пендзин.

Это можно сделать, повысив цену. То есть если компания заходит и хочет забрать себе ресурсы, которые ранее принадлежали другим производителям, она предлагает более высокую цену. Таким образом материальный или трудовой ресурс переходит вашей компании.

"Постоянное повышение цен на заработную плату, на материальный ресурс, создает условия роста инфляции. Если, чтобы произвести тот же продукт вы предлагаете больше денег, то это закладывается в стоимость продукции, и идет объективный рост цены на конечный продукт. Этот процесс и является подогревом экономики. Экономика греется через государственные финансы", – объяснил экономист.

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Откуда перетягивает ресурсы ВПК

Также важно отметить, что деньги вливают именно в военно-промышленный комплекс, конечным продуктом которого является оружие. Это не товар народного потребления, он себя не окупает, еще и легко может быть уничтоженным на поле боя.

Таким образом идет "разбазаривание" ресурса в том направлении, который точно не создает улучшения уровня жизни людей. Откуда российский ВПК тянет ресурс? Он перетягивает ресурс из тех отраслей, где традиционно меньшие зарплаты, высокий уровень ручного труда и является чисто гражданскими,

– отметил Пендзин.

Говорится, например, о сельском хозяйстве, строительство, производство товаров народного потребления. Это классический пример экономики Советского Союза в последние десять лет его существования. Тогда огромные средства также вливали в ВПК, который оттягивал на себя ресурсы. Зато товары народного потребления не производились в достаточном количестве, не хватало продуктов – был дефицит.