Остановка войны приведет к глубокому экономическому кризису в России, из которого она не сможет выйти самостоятельно. Даже после окончания войны Путину придется поддерживать военное производство, чтобы избежать кризиса.

Какова ситуация с российской экономикой

Российская экономика сейчас демонстрирует лучшие результаты, чем ожидалось. Однако, это преимущественно связано с развитием военной промышленности.

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Основными факторами роста ВВП России остаются потребление и государственные заказы, которые в значительной степени зависят от войны.

Ведущие эксперты считают, что после войны Кремль будет пытаться сохранить военную экономику как можно дольше.

Военной промышленности понадобятся годы для пополнения утраченных запасов техники и боеприпасов. Те, кто получает выгоду от войны, будут выступать против перехода на мирные рельсы.

Путин ранее отмечал, что оборонный сектор включает тысячи компаний и миллионы сотрудников. В первой половине 2024 года ВВП России вырос на 4,7%, что превышает предыдущие прогнозы центрального банка.