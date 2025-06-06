Россияне стремительно беднеют: почему обещания Путина оказались мыльными пузырями
- Рынок недвижимости в России претерпел значительный спад, с продажами жилья, снизились на 40% в апреле 2025 года по сравнению с мартом, из-за отсутствия льготных кредитов на жилье.
Долги россиян по кредитам растут, с просроченной задолженностью по кредитным картам, которая увеличилась на 70% в I квартале 2025 года, и значительным ростом заявок на реструктуризацию кредитов.
Экономическая ситуация в России все больше ухудшается. Обещания власти больше не работают, а долги населения растут.
Почему приходит в упадок рынок недвижимости России
Рынок недвижимости в России обвалился. Продажи жилья в апреле 2025 года сократились на 40% по сравнению с мартом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Зеркало недели".
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Большинство российских застройщиков в I квартале 2025 года не смогли выполнить свои планы продаж жилья. Продажи квартир в апреле упали на 23% по сравнению с прошлогодними показателями:
- В Москве и регионе количество непроданных квартир выросло в апреле на 30% по сравнению с мартом.
- Продажи новостроек в апреле снизились на 14% в годовом исчислении.
- Предложение квартир на вторичном рынке жилья в Москве в апреле уменьшилось на 11% по сравнению с прошлым годом – это самый низкий показатель с 2022 года.
- Количество квартир, которую не могут продать до момента завершения строительства в Москве и Подмосковье за год выросло вдвое.
Стоит знать! Причина упадка рынка недвижимости – в отсутствии льготных кредитов на жилье. Без льгот россияне просто не могут оплатить ипотеки.
Как растут долги россиян по кредитам
Ситуация с кредитованием в России еще хуже, чем с недвижимостью. Россияне, ранее набравшиеся кредитов, не могут их сейчас вернуть:
- Объем просроченной задолженности по кредитным картам в I квартале вырос почти на 70%.
- С начала 2025 года более 2,35 миллиона россиян просрочили платежи по кредитным картам на срок более 30 дней.
- За I квартал 2025 года более 1,5 миллиона жителей России просили банки о реструктуризации кредитов. Заявки на реструктуризацию растут на 20% ежеквартально с 2024 года.
- В I квартале этого года финансовые учреждения России реструктурировали кредитов населения на 265 миллиардов рублей – это самый высокий показатель с 2022 года.
Дальше будет хуже, потому что основная масса просителей – это клиенты микрофинансовых организаций, то есть такие себе кредитные наркоманы, которые крепко сидят на игле без шансов с нее соскочить,
– прогнозирует доктор экономических наук Алексей Пластун.
Стоит знать! Количество людей в России, которые имеют 4 и более кредитов, среди новых заемщиков выросло до 38% за I квартал 2025 года.